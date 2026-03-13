Családját is a bűnbe rántotta a szegedi piacot behálózó nagypályás csaló

A NAV közleménye rávilágít a bűnszervezetek működésének sötét kettősségére: míg a kiszolgáltatott helyzetben lévő strómanok gyakran fel sem fogják tetteik súlyát, az őket mozgató háttéremberek luxusban élik mindennapjaikat. Az államkasszát megkárosító, dörzsölt csaló ugyanis elszegényedett segítői mögé bújva halmoz fel hatalmas vagyont, miközben a valódi felelősséget próbálja áthárítani másokra – írta a Beol.hu.

Míg a strómanok csak tengődnek, addig az igazi csalók egészen más életet élnek a háttérben

Fotó: NAV

Családtagjaival együtt bukott le a milliárdos csaló

A NAV dél-alföldi nyomozói egy kiterjedt, Békés vármegyei bűnszervezetre csaptak le, amely a szegedi nagybani piacon keresztül, fiktív számlagyárat működtetve károsította meg az államkasszát.

A bűnhálózatot egy dörzsölt csaló irányította, aki nemcsak családtagjait, hanem egy profi könyvelőt is bevont a 700 millió forintos áfacsalásba.

A strómanok neve mögé bújtatott cégek valótlan bizonylatokkal trükköztek, hogy elkerüljék az adófizetést, miközben a vezetők fényűző életmódot folytattak.

A szegedi nagybani piacon zöldségféléket árultak

Fotó: NAV

A 120 pénzügyőr bevonásával zajló akció során 11 embert állítottak elő, és mintegy 400 millió forint értékben foglaltak le luxusautókat, ékszereket és ingatlanokat. A bíróság az öttagú keménymag – köztük a főkolompos – letartóztatását már el is rendelte, így a profi csaló és társai a rácsok mögött várhatják az eljárás folytatását.

Feltárták a Magyarországon feltartóztatott ukrán aranykonvoj hátterét, amelyben Zelenszkij elnök egyik bizalmi embere próbált meg tisztázatlan eredetű, több száz milliárd forint értékű készpénzt és aranyat átcsempészni a határon.