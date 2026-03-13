Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Fontos

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

csaló

Családját is a bűnbe rántotta a szegedi piacot behálózó nagypályás csaló

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagyszabású akció keretében számolták fel a NAV dél-alföldi nyomozói azt a Békés vármegyei bűnszervezetet, amely ipari léptékű költségvetési csalásra szakosodott. A hálózat irányítóit és tagjait őrizetbe vették, így végleg beszüntette tevékenységét az államkasszát megkárosító profi csaló.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csalópiacállamkasszát megkárosítóprofi csalónagybani piacnav

A NAV közleménye rávilágít a bűnszervezetek működésének sötét kettősségére: míg a kiszolgáltatott helyzetben lévő strómanok gyakran fel sem fogják tetteik súlyát, az őket mozgató háttéremberek luxusban élik mindennapjaikat. Az államkasszát megkárosító, dörzsölt csaló ugyanis elszegényedett segítői mögé bújva halmoz fel hatalmas vagyont, miközben a valódi felelősséget próbálja áthárítani másokra – írta a Beol.hu.

csalók nav ékszerek
Míg a strómanok csak tengődnek, addig az igazi csalók egészen más életet élnek a háttérben
Fotó:  NAV 

Családtagjaival együtt bukott le a milliárdos csaló

A NAV dél-alföldi nyomozói egy kiterjedt, Békés vármegyei bűnszervezetre csaptak le, amely a szegedi nagybani piacon keresztül, fiktív számlagyárat működtetve károsította meg az államkasszát. 

A bűnhálózatot egy dörzsölt csaló irányította, aki nemcsak családtagjait, hanem egy profi könyvelőt is bevont a 700 millió forintos áfacsalásba. 

A strómanok neve mögé bújtatott cégek valótlan bizonylatokkal trükköztek, hogy elkerüljék az adófizetést, miközben a vezetők fényűző életmódot folytattak.

A szegedi nagybani piacon zöldségféléket árultak
A szegedi nagybani piacon zöldségféléket árultak
Fotó:  NAV 

A 120 pénzügyőr bevonásával zajló akció során 11 embert állítottak elő, és mintegy 400 millió forint értékben foglaltak le luxusautókat, ékszereket és ingatlanokat. A bíróság az öttagú keménymag – köztük a főkolompos – letartóztatását már el is rendelte, így a profi csaló és társai a rácsok mögött várhatják az eljárás folytatását.

Feltárták a Magyarországon feltartóztatott ukrán aranykonvoj hátterét, amelyben Zelenszkij elnök egyik bizalmi embere próbált meg tisztázatlan eredetű, több száz milliárd forint értékű készpénzt és aranyat átcsempészni a határon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!