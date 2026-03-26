Új trükkel támadnak a csalók és már rendőrnek is kiadják magukat

A csalók ismét szintet léptek és egy olyan új módszert vetnek be, amely elsőre még a legóvatosabbakat is megtévesztheti. A trükk lényege, hogy nem egy, hanem több szereplővel dolgoznak, így sokkal hitelesebbnek tűnik az egész történet – írta a Police.hu.

A csalók eszközei nagyot változtak

A csalók már banknak és rendőrnek is kiadják magukat

Az egész általában egy telefonhívással indul. A vonal másik végén egy kedves, határozott hang jelentkezik, aki banki ügyintézőként mutatkozik be. Azt állítja, hogy probléma van a számláddal és valaki éppen megpróbál hozzáférni a pénzedhez. Mire még feldolgoznád az információt, már jön is a következő csavar és egy újabb hívás érkezik, ezúttal „a rendőrségtől”. A második hívó megerősíti az előző történetet, sőt, még egy igazolvány képét is elküldi, hogy még hitelesebbnek tűnjön a sztori. Természetesen ez is hamis.

A cél mindig ugyanaz, mégpedig elérni, hogy te magad utald át a pénzed egy úgynevezett „biztonságos számlára”. Az egész helyzetet sürgetővé teszik, félelmet keltenek és azt sugallják, hogy azonnal cselekedned kell, különben elveszik a pénzed.

Sajnos sokan bedőlnek ennek. Volt, akitől több mint 17 millió forintot csaltak ki, míg egy másik áldozat több mint 7,5 millió forintot veszített el ugyanígy.

Amit soha nem szabad elfelejteni

Fontos tisztázni néhány alapvető dolgot, amit a csalók is próbálnak kihasználni:

A bankok soha nem kérik, hogy utald át a pénzed egy másik számlára „biztonsági okból”.

A rendőrség nem kér pénzt telefonon és nem ad utasítást utalásra.

Hivatalos szervek nem küldenek igazolványfotót bizonyításként.

Ha bárki hasonlót tapasztal, az már önmagában gyanús.

Hogyan védekezhetünk?

A jó hír az, hogy egy kis odafigyeléssel könnyen kivédhetők ezek a próbálkozások:

Ne utalj pénzt ismeretlen kérésére – még akkor sem, ha sürgetnek

Soha ne add meg banki adataidat telefonon vagy e-mailben

Ha gyanús a hívás, bontsd a vonalat és hívd vissza a bankodat a hivatalos számon

Ne higgy a „túl hitelesnek” tűnő dokumentumoknak

Ha baj van, azonnal értesítsd a bankodat és a rendőrséget

Mindig őrizzük meg nyugalmunkat!

A csalók legnagyobb fegyvere nem a technológia, hanem a pszichológia. A céljuk, hogy pánikba ejtsenek és gyors döntésre kényszerítsenek.