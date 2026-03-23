Megrázó tragédia Tiszaalpáron: nem tudták megmenteni a kisbaba életét

Egy megrázó eset rázta meg Tiszaalpárt, amikor egy csecsemő miatt riasztották a mentőket a hajnali órákban. A mindössze néhány hetes kisbaba nem lélegzett – írta a Baon.hu.

A csecsemő szervezete feladta a küzdelmet

Nem kapott levegőt a csecsemő

Az édesapa azonnal hívta a mentőket, majd a telefonos utasításokat követve megkezdte a csecsemő újraélesztését. A kiérkező mentők közel egy órán keresztül folytatták a megfeszített küzdelmet, amely végül részleges eredményt hozott és a baba keringése visszatért.

Állapota azonban továbbra is rendkívül súlyos maradt, ezért speciális mentőegység segítségével kórházba szállították, ahol intenzív ellátásra szorult.

A család számára ekkor még volt remény, ám a kórházban bekövetkezett a tragikus fordulat, ugyanis a csecsemő szervezete végül nem bírta tovább a megpróbáltatásokat.

Az eset mélyen megrázta a helyi közösséget is, sokan együtt éreznek a családdal. A kisbaba érkezését nagyon várták, a környéken élők szerint az édesanya várandóssága sem volt könnyű.

