Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ilyen a tiszás szeretetország: döbbenetes jelenetek Kecskeméten

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

csecsemő

Megrázó tragédia Tiszaalpáron: nem tudták megmenteni a kisbaba életét

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy család legrosszabb rémálma vált valóra egy vasárnap hajnali riasztás után. A csecsemő életéért hosszú ideig küzdöttek a mentők, de a tragédiát végül nem sikerült elkerülni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csecsemőmegrázómentőkisbabakórházlégzés

Egy megrázó eset rázta meg Tiszaalpárt, amikor egy csecsemő miatt riasztották a mentőket a hajnali órákban. A mindössze néhány hetes kisbaba nem lélegzett – írta a Baon.hu.

A csecsemő szervezete feladta a küzdelmet
Fotó: Pixabay

Nem kapott levegőt a csecsemő

Az édesapa azonnal hívta a mentőket, majd a telefonos utasításokat követve megkezdte a csecsemő újraélesztését. A kiérkező mentők közel egy órán keresztül folytatták a megfeszített küzdelmet, amely végül részleges eredményt hozott és a baba keringése visszatért.

Állapota azonban továbbra is rendkívül súlyos maradt, ezért speciális mentőegység segítségével kórházba szállították, ahol intenzív ellátásra szorult.

A család számára ekkor még volt remény, ám a kórházban bekövetkezett a tragikus fordulat, ugyanis a csecsemő szervezete végül nem bírta tovább a megpróbáltatásokat.

Az eset mélyen megrázta a helyi közösséget is, sokan együtt éreznek a családdal. A kisbaba érkezését nagyon várták, a környéken élők szerint az édesanya várandóssága sem volt könnyű.

Megrázó eset történt a dél-zselici Somogyapátiban is, ahol egy nő titokban hozta világra gyermekét. Az újszülött a történtek során életét vesztette, az ügyben pedig emberölés miatt nyomoznak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!