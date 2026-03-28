Hová tűnhetett el ennyi csoki? 12 tonna KitKat veszett el nyomtalanul Európában

A Nestlé bejelentette, hogy egy hatalmas rakomány KitKat csokoládé nyomtalanul eltűnt Európában. A 12 tonnás szállítmány Közép-Olaszországból indult és Lengyelország különböző piacaira lett volna szánva. A kamion azonban soha nem érkezett meg a célállomásra, a rajta lévő 413 793 csokoládészelet sorsa pedig ismeretlen maradt. A Nestlé azt sem közölte, pontosan hogy a csokoládé lopás közben hol veszett nyoma a rakománynak, írta a Reuters.com.

A csokoládé lopás után a Nestlé minden darabot egyedi kódokkal látott el, hogy könnyen visszakerülhessen a gyártóhoz

Csokoládé lopás: így követhetők az eltűnt KitKat szeletek

A KitKat képviselői külön közleményben elmondták, hogy a tételszámok egyediek és aki beolvassa az eltűnt termék azonosítóját, az automatikus utasításokat kap a vállalattal való kapcsolatfelvételhez. Bár viccesen megjegyezték, hogy elismerik a bűnözők ízlését, a vállalat hangsúlyozta, hogy a rakománylopás egyre súlyosabb gond minden cég számára, legyen az kicsi vagy nagy.

A csokoládé sem mindig van biztonságban az úton és a különleges azonosítók bevezetése lehet a kulcs ahhoz, hogy a KitKat darabok visszakerüljenek a gyártóhoz.

