Rendkívüli

Orbán Viktor megszólalt az új tiszás botrány kapcsán

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

európában

Hová tűnhetett el ennyi csoki? 12 tonna KitKat veszett el nyomtalanul Európában

Egy svájci élelmiszergyártó kamionja, tele 413 793 darab KitKat csokoládéval, Közép-Olaszországból indult, de soha nem érkezett meg Lengyelországba. A csokoládé lopás miatt a cég különleges azonosítókat vezetett be az eltűnt termékekre, hogy bárki jelezhesse, ha találkozik velük.
európábanlengyelországnestlécsokoládé lopásközép - olaszországeltűntlopás

A Nestlé bejelentette, hogy egy hatalmas rakomány KitKat csokoládé nyomtalanul eltűnt Európában. A 12 tonnás szállítmány Közép-Olaszországból indult és Lengyelország különböző piacaira lett volna szánva. A kamion azonban soha nem érkezett meg a célállomásra, a rajta lévő 413 793 csokoládészelet sorsa pedig ismeretlen maradt. A Nestlé azt sem közölte, pontosan hogy a csokoládé lopás közben hol veszett nyoma a rakománynak, írta a Reuters.com.

A csokoládé lopás után a Nestlé minden darabot egyedi kódokkal látott el, hogy könnyen visszakerülhessen a gyártóhoz
A csokoládé lopás után a Nestlé minden darabot egyedi kódokkal látott el, hogy könnyen visszakerülhessen a gyártóhoz
Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Csokoládé lopás: így követhetők az eltűnt KitKat szeletek

A KitKat képviselői külön közleményben elmondták, hogy a tételszámok egyediek és aki beolvassa az eltűnt termék azonosítóját, az automatikus utasításokat kap a vállalattal való kapcsolatfelvételhez. Bár viccesen megjegyezték, hogy elismerik a bűnözők ízlését, a vállalat hangsúlyozta, hogy a rakománylopás egyre súlyosabb gond minden cég számára, legyen az kicsi vagy nagy.

A csokoládé sem mindig van biztonságban az úton és a különleges azonosítók bevezetése lehet a kulcs ahhoz, hogy a KitKat darabok visszakerüljenek a gyártóhoz.

 

Az Európa szintű csokoládé-rejtély után úgy tűnik, a furfangos eltűnések nem csak a kamionok világában történnek. Egy jászkunsági kis faluban az általános iskola sem úszta meg: egy apa-fia páros szinte mindent elvitt, ami a keze ügyébe került.

 

