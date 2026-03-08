Járt már így? Semmit sem rendelt, mégis csengetett a futár

Az online kereskedelemben megjelent egy újfajta átverés, amely során a csalók látszólag legális webáruházakat üzemeltetve küldenek ki értéktelen töltőanyaggal teli küldeményeket. A módszer lényege, hogy a megrendelt áru helyett valami egészen más érkezik meg, de az is előfordulhat, hogy a gyanútlan áldozat akkor is kap egy utánvétes küldeményt, ha valójában nem is rendelt semmit. A nagyobb futárszolgálatok szakértői szerint a prevenció kulcsfontosságú, ezért érdemes minden gyanús esetben megtagadni az átvételt, mielőtt kifizetnénk a csalárd módon feladott csomag tartalmát – írta a Beol.hu.

Nem kívánt csomagokkal verik át gyanútlan embereket a csalók

Fotó: Shutterstock

Így védekezhet a csomagküldős csalók ellen

Az utóbbi időben megszaporodtak az olyan esetek, amelyekben gyanútlan áldozatok vagy nem azt kapják a rendelésük helyett, amit vártak, vagy egyáltalán nem is rendeltek semmit, mégis utánvétes küldeményt próbálnak nekik kézbesíteni. A legnagyobb hazai futárszolgálatok és a rendőrség összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat.

A futárszolgálatok hatásköre és felelőssége

A legnagyobb hazai szolgáltatók, mint az Express One, a GLS és a Magyar Posta egybehangzóan állítják, hogy szállítási vállalatként

kizárólag a küldemények célba juttatásáért felelnek, a tartalom ellenőrzésére nincs jogkörük.

Mivel a postai törvények értelmében a lezárt küldeményeket nem bonthatják fel, nem láthatnak bele a dobozokba, és nem vizsgálhatják a leadott rendelések jogszerűségét sem. Amennyiben a megérkező áru nem egyezik a megrendelt termékkel, az elsősorban a feladó és a címzett közötti fogyasztóvédelmi vitának minősül, amelyben a futárcég nem hozhat döntést.

A címzettnek ugyanakkor minden esetben alapvető joga van ahhoz, hogy a kézbesítés pillanatában indoklás nélkül megtagadja az átvételt, ha a küldeményt gyanúsnak találja vagy biztos benne, hogy nem rendelt semmit.

Ilyenkor a futár „átvétel megtagadva” jelzéssel köteles visszaküldeni a feladónak a kéretlen terméket. Ezzel elkerülhető, hogy a kiszemelt áldozat kifizesse a csalárd módon feladott csomag ellenértékét.

A rendőrség és a szolgáltatók szerint a tudatosság a legjobb védekezés:

Vezessen listát: Tartsa számon, mit és honnan rendelt, és várhatóan mikor érkezik meg a csomag;

Ellenőrizze az azonosítót: Kétséges esetben kérje el a futártól a rendelésszámot, és vesse össze a saját visszaigazoló e-mailjével;

Ne mentsen bankkártyaadatokat: Online vásárláskor kerülje az adatok elmentését, és soha, semmilyen körülmények között ne adja meg a PIN-kódját internetes felületen;

Hivatalos applikációt használjon: A nyomon követéshez a szolgáltatók saját alkalmazását használja, ne az e-mailben kapott, gyanús linkekre kattintson.

Amennyiben már kifizette az összeget, de kiderült, hogy csalás áldozata lett, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a webáruházzal. Ha a reklamáció nem vezet eredményre, tegyen bejelentést a fogyasztóvédelemnél vagy a rendőrségen! Fontos, hogy minden bizonyítékot – rendelésszámot, képernyőfotókat, számlákat – mentsen el a későbbi ügyintézéshez.