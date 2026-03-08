Évekkel ezelőtt a férfi eltűnésének bejelentésével kezdődött a gyöngyösi csomagtartós gyilkosság ügye. Akkoriban még aligha gondolta volna bárki, milyen brutális jelenetek játszódtak le a férfivel Heves vármegyében, amelynek a vége az lett, hogy egy csomagtartóból került elő holtan. Február 16-án még arról írtunk, hogy két férfi állhat bíróság elé a kegyetlen emberölés miatt az Egri Törvényszéken. Az ügyészség szerint előre kitervelték, hogy végeznek majd az üzlettársukkal. Az indítékra is rájöttek. A nyomozók arra jutottak, hogy pénzügyi vitába keveredtek a férfival, akit megöltek, majd a holttest eltüntetésével próbálták azt a látszatot kelteni, mintha egyszerűen eltűnt volna. A Heol.hu most arról írt, hogy újabb tárgyalási napot tartottak március 5-én az Egri Törvényszéken, de a bizonyítási eljárás folytatása érdekében a tárgyalást elnapolták.

Csomagtartóból került elő az eltűnt magyar férfi holtteste

Forrás: Czímer Tamás - Heves Megyei Hírlap

Egy budapesti férfi holtteste csomagtartóból került elő

A gyilkosság áldozata, a 23 éves budapesti férfi, építőipari munkák miatt került kapcsolatba gyöngyösi vállalkozókkal. Amikor több napon át nem jelentkezett, párja egyre nyugtalanabb lett, végül bejelentette az eltűnését.

A nyomozók hamar rájöttek, hogy utoljára azokkal találkozhatott, akikkel üzleti ügyei voltak.

A nyomozás során egy gyöngyösi helyszín különösen gyanússá vált. A Kenyérgyár úton parkoló egyik autóból ugyanis erős, kellemetlen szag áradt, ami feltűnt a környéken lévőknek. Ők értesítették a hatóságokat. A rendőrök gyorsan kiértek és átvizsgálták a kocsit. A csomagtartó felnyitásakor egy férfi holttestére bukkantak.

A későbbi vizsgálatok során derült ki, hogy az eltűntként keresett 23 éves férfiról van szó.

A nyomozók számára ekkor már egyértelmű volt: megölték.

Ezért ölhették meg a fiatal férfit

A vádirat szerint a háttérben egy tönkrement üzleti kapcsolat áll. Két férfi – a per első- és másodrendű vádlottja – építőipari munkák során ismerkedett meg a budapesti fiatallal, akivel egy ideig együtt is dolgoztak.

A vád szerint a rendes munkák mellett fiktív számlázásokkal is foglalkoztak, és ebbe a férfit is bevonták.

A rendszerük azonban idővel szétesett, a pénz körül pedig egyre több vita alakult ki közöttük. A helyzetet az is bonyolította, hogy mindannyian komoly anyagi gondokkal küszködtek és több embernek is tartoztak. A nyomozás szerint a két férfi végül úgy döntött, hogy a konfliktust a lehető legbrutálisabb módon zárja le közöttük.

A két férfi egy sportpisztollyal támadt rá az áldozatra.

Pár méterről több lövést is leadtak a budapesti fiatalra, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A gyilkosság után a holttestet betették az autójuk csomagtartójába. A tervük az volt, hogy később megszabadulnak tőle, de ez végül nem történt meg, meg a bomló holttest szaga leleplezte őket. Tettükkel azt a látszatot igyekeztek kelteni, mintha a férfi a pénzzel együtt eltűnt volna.