Csomagtartóból került elő az eltűnt magyar férfi holtteste

Évekkel ezelőtt a férfi eltűnésének bejelentésével kezdődött a gyöngyösi csomagtartós gyilkosság ügye. Akkoriban még aligha gondolta volna bárki, milyen brutális jelenetek játszódtak le a férfivel Heves vármegyében, amelynek a vége az lett, hogy egy csomagtartóból került elő holtan. Február 16-án még arról írtunk, hogy két férfi állhat bíróság elé a kegyetlen emberölés miatt az Egri Törvényszéken. Az ügyészség szerint előre kitervelték, hogy végeznek majd az üzlettársukkal. Az indítékra is rájöttek. A nyomozók arra jutottak, hogy pénzügyi vitába keveredtek a férfival, akit megöltek, majd a holttest eltüntetésével próbálták azt a látszatot kelteni, mintha egyszerűen eltűnt volna. A Heol.hu most arról írt, hogy újabb tárgyalási napot tartottak március 5-én az Egri Törvényszéken, de a bizonyítási eljárás folytatása érdekében a tárgyalást elnapolták.
Egy budapesti férfi holtteste csomagtartóból került elő
A gyilkosság áldozata, a 23 éves budapesti férfi, építőipari munkák miatt került kapcsolatba gyöngyösi vállalkozókkal. Amikor több napon át nem jelentkezett, párja egyre nyugtalanabb lett, végül bejelentette az eltűnését.
A nyomozók hamar rájöttek, hogy utoljára azokkal találkozhatott, akikkel üzleti ügyei voltak.
A nyomozás során egy gyöngyösi helyszín különösen gyanússá vált. A Kenyérgyár úton parkoló egyik autóból ugyanis erős, kellemetlen szag áradt, ami feltűnt a környéken lévőknek. Ők értesítették a hatóságokat. A rendőrök gyorsan kiértek és átvizsgálták a kocsit. A csomagtartó felnyitásakor egy férfi holttestére bukkantak.
A későbbi vizsgálatok során derült ki, hogy az eltűntként keresett 23 éves férfiról van szó.
A nyomozók számára ekkor már egyértelmű volt: megölték.
Ezért ölhették meg a fiatal férfit
A vádirat szerint a háttérben egy tönkrement üzleti kapcsolat áll. Két férfi – a per első- és másodrendű vádlottja – építőipari munkák során ismerkedett meg a budapesti fiatallal, akivel egy ideig együtt is dolgoztak.
A vád szerint a rendes munkák mellett fiktív számlázásokkal is foglalkoztak, és ebbe a férfit is bevonták.
A rendszerük azonban idővel szétesett, a pénz körül pedig egyre több vita alakult ki közöttük. A helyzetet az is bonyolította, hogy mindannyian komoly anyagi gondokkal küszködtek és több embernek is tartoztak. A nyomozás szerint a két férfi végül úgy döntött, hogy a konfliktust a lehető legbrutálisabb módon zárja le közöttük.
A két férfi egy sportpisztollyal támadt rá az áldozatra.
Pár méterről több lövést is leadtak a budapesti fiatalra, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A gyilkosság után a holttestet betették az autójuk csomagtartójába. A tervük az volt, hogy később megszabadulnak tőle, de ez végül nem történt meg, meg a bomló holttest szaga leleplezte őket. Tettükkel azt a látszatot igyekeztek kelteni, mintha a férfi a pénzzel együtt eltűnt volna.
Hat ember, egy titkosított üzenet
Az ügyben végül hat ember ellen emeltek vádat. A vád szerint a gyilkosságot az első- és a másodrendű vádlott követte el, a többiek pedig a fegyver megszerzésében és elrejtésében segítettek. A Heves Vármegyei Főügyészség szerint a bűncselekményhez használt sportpisztolyt és a hozzá tartozó lőszereket az elsőrendű vádlott a harmadrendű vádlottól vásárolta, az üzlet létrejöttében pedig a negyedrendű vádlott közvetített. A fegyver és a töltények lőfegyvernek és lőszernek minősülnek, azonban egyikük sem rendelkezett engedéllyel a tartásukhoz.
Az ügynek már a nyomozás idején is volt egy különös epizódja.
A vádirat szerint az elsőrendű vádlott a letartóztatása után egy rejtjelezett üzenetet tartalmazó levelet küldött a hatodrendű vádlottnak. A cél az volt, hogy a gyilkos eszközt még azelőtt vigyék el a rejtekhelyéről, mielőtt a hatóságok rátalálnának.
A hatodrendű vádlott megfejtette az üzenetet, majd az ötödrendű segítségével el is vitték a fegyvert.
A nyomozók végül egy lakásban találták meg és foglalták le a bizonyítékot, az ötödrendű vádlottnak pedig szintén nem volt fegyvertartási engedélye. Hoszné dr. Nagy Tímea, az Egri Törvényszék sajtószóvivője a Heol.hu kérdésére megerősítette, hogy a büntetőper később folytatódik. A következő tárgyalási napon a bíróság újabb bizonyítékokat és tanúvallomásokat vizsgál majd meg abban az ügyben, amely egy eltűnés bejelentésével indult, idővel azonban az utóbbi évek egyik legsúlyosabb bűnügye lett a térségben.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.