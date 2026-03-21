Drámai életmentés a Dunán: felborult egy csónak, egy embert újra kellett éleszteni – fotókkal

Péntek este riasztották a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség halőri szolgálatát egy felborult csónak miatt. A folyó dömsödi szakaszán sodródó, már majdnem elsüllyedt járművet a halőri járőr a Duna közepén találta meg – adta hírül a Baon.hu.

Felborult egy csónak a Dunán

Fotó: Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség/Facebook

A halőröknek sikerült megfogniuk a csónakot, azonban a kisebb szolgálati hajó nem tudta partra vontatni, ezért riasztották a nagy teljesítményű őrhajót is. A közös beavatkozás eredményeként a vízi járművet végül partközelbe vontatták, ahol a dömsödi polgárőrök quaddal a stég mellé húzták, majd átadták a rendőrségnek.

Küzdöttek a csónak egyik utasának életéért

A felborult csónakban ketten tartózkodtak, egyikük elmerült a vízben, azonban a társa kimentette. A parton tartózkodó helyiek azonnal megkezdték az újraélesztést, amely sikeresnek bizonyult.

A helyszínre több mentőegység is érkezett, ők vették át a szerencsétlenül járt személy ellátását. Közben a másik utas is rosszul lett, így őt is ellátták. A mentők végül az egyik sérültet súlyos, a másikat könnyű sérülésekkel szállították kórházba.

A gyors reagálás, valamint a halőrök, civilek és a mentők összehangolt munkája kulcsfontosságú volt abban, hogy a baleset nem végződött tragédiával.

Fegyveres kommandósok rohanták le Fa Nándor hajóját az óceánon

Kellemetlen incidens érte a magyar vitorlást Franciaország partjai előtt, mindössze harmincöt mérföldre a kikötőtől. Fa Nándor az események után megjegyezte, ilyen „élményben” még nem volt része, pedig kevés olyan történik az óceánokon, aminek ő még nem volt szemtanúja.