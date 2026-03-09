Hírlevél
veres péter utat

Döbbenetes! Elnyelt egy autót a beszakadt úttest a XVI. kerületben

Teljes szélességében lezárták a Veres Péter utat a Thököly út és a Gárda utca között. Egy csőtörés miatt szakadt be az úttest a fővárosban.
Ma 11:10 órától csőtörés miatt teljes szélességében lezárták a Veres Péter utat a Thököly út és a Gárda utca között, a forgalmat a rendőrök elterelik – adta hírül közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság

Elnyelt egy autót a csőtörés miatt beszakadt úttest a XVI. kerületben
Elnyelt egy autót a csőtörés miatt beszakadt úttest a XVI. kerületben Fotó: BRFK/Facebook

Mint írják, az autóban, amely alatt beszakadt az úttest, senki nem sérült meg. A helyszínen jelenleg is zajlik a műszaki mentés, a szakemberek a hiba feltárását és javítását már megkezdték. 

A BRFK azt kéri, hogy az autósok kerüljék el az érintett útszakaszt, és számoljanak hosszabb menetidővel.

 

