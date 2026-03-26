Szabadulhat a darnózseli hentes? Meglepő fordulat a bíróságon

Ismét a figyelem középpontjába került a darnózseli hentes ügye, miután egy friss döntés új irányt adhat az egész történetnek. A korábban jogerősen elítélt férfi esete most olyan szakaszba lépett, ahol a modern tudomány akár teljesen átírhatja a múltat – írta a Bors.

A darnózseli hentesként elhíresült családapa a vád szerint megölte és ledarálta a feleségét

A darnózseli hentes ügye új lendületet kap

A bíróság úgy döntött, hogy érdemes újra megvizsgálni azokat a bizonyítékokat, amelyek korábban kulcsszerepet játszottak az ítéletben. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen új nyomozás indul, ráadásul olyan módszerekkel, amelyek évekkel ezelőtt még nem álltak rendelkezésre. Dr. Jován László, a darnózseli hentes védője így nyilatkozott az eljárásról:

Perújítási nyomozást rendelt el az ítélőtábla arra hivatkozva, hogy a maradványokat nem vizsgálták meg azokkal a módszerekkel, amiket én felajánlottam. Most újfajta orvosi technika van, ami alapján - ha azok emberi maradványok -, sokkal több mindent meg lehet állapítani, mint korábban, az alapeljárásban. Akkor egyébként csak szemrevételezték. 32 ilyen maradvány van és háromról mondták azt, hogy emberi eredetű. A többi állati, ezt megállapították. És azt is megállapították, hogy van egy szívdarab, emberi szívnek egy darabja, amiről azt állapította meg a patológus – még egyszer mondom, szemrevételezéssel, mert más vizsgálat nem folyt –, hogy ez emberi maradvány. De azt is elmondta, hogy ha ennyi hiányzik egy emberből, attól nyugodtan élhet. Felkértem két szakértőt, akik meg tudják vizsgálni egy festési eljárással, hogy idegenkezűség történt, vagy természetes halál. Ha a szakértő azt állapítja meg a maradványokból, hogy természetes úton – csak egy példát mondok – hirtelen halál is bekövetkezhetett, mert ebben a szívmaradványban van egy abnormális elváltozás, egy szívizom-megvastagodás, amit ki tudtak mutatni, az tipikusan annak a tünete, hogy megállt az embernek a szíve.

A tudomány új válaszokat adhat

A védelem szerint tehát a legfontosabb kérdés az, hogy valóban bűncselekmény történt-e, vagy egy természetes haláleset áll a háttérben. Mert ha a halált például valóban egy hirtelen szívleállás okozta, akkor az alapjaiban változtathatja meg az ügy megítélését.