Kiderült, eddig hány szórakozóhelyet, üzletet zárt be a rendőrség drogterjesztés miatt

Az elmúlt hónapokban 30 vendéglátóipari egységet, boltot, üzlethelyiséget záratott be a rendőrség, mivel ott kábítószert terjesztettek – hangzott el a rendőrség és Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közös sajtótájékoztatóján hétfőn délelőtt, Budapesten. Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az eseményen részletesen beszámolt a drogterjesztés felszámolására létrehozott DELTA Program első éves eredményeiről.

Az Arzenál klub bezárása a DELTA-akció után

Fotó: Vaszko Viktor / Police.hu

Nem csak a szórakozó helyek állnak a DELTA Program látókörében

Bár a közvélemény elsősorban a szórakozóhelyekre asszociál, mint a drogterjesztés ismert színterei, azonban a bűnözők mára bebizonyították: a rendőröknek alaposan nyitva kell tartani a szemüket.

Összesen 30 üzletet zártak be, melyek megoszlása a következő:

15 egyéb üzlet: köztük élelmiszerboltok, kisállat-kereskedések és borozók;

7 zenés-táncos szórakozóhely: diszkók és klubok;

5 vendéglátóhely;

3 egyéb helyszín.

A „karantén” logikája

A rendőrség érvelése szerint a cél nem közvetlen büntetés, hanem a helyszínt „karantén” alá helyezzék. Úgy vélik, ha egy ingatlanban bizonyíthatóan drogterjesztés folyik, akkor az a helyszín „fertőzött” és a bezárással meg tudják szakítani a bűncselekmények láncolatát.

Nem szankcionálunk senkit, hanem azt a helyet tesszük karantén alá, ahol a terjesztés történik”

– fogalmazott a vezérőrnagy. A szórakozóhelyek, boltok bezárása kapcsán részletesen nyilatkozott az Origónak korábban Horváth László. A kormánybiztos ennél is keményebb intézkedések meghozataláról is beszélt, például a dílerek ingó- és ingatlanvagyonának elkobzásáról.

Droghálózatot üzemeltettek egy kisboltban Budapesten

Fotó: Fuszek Gábor

Bezárások hossza

A bezárások időtartamát és jogszerűségét illetően a hatályos jogszabályok legfeljebb három hónapos kényszerpihenőt tesznek lehetővé, azonban a rendőrség hangsúlyozta, hogy a döntések során szigorúan kerülik a sablonszerűséget. Az intézkedések alapját minden esetben alapos, egyedi mérlegelés képezi.

A vizsgálat során a hatóságok részletesen elemzik a helyszínen talált kábítószer típusát, a terjesztői tevékenység gyakoriságát, valamint a forgalomba került mennyiséget és az érintett vásárlói kört is.

Ennek eredményeként differenciált büntetéseket szabnak ki: amennyiben a bűncselekmény súlya megengedi, egyes helyszíneket nem a maximális időre, hanem csupán egy vagy két hónapra vonnak ki a forgalomból.