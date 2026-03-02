Kiderült, eddig hány szórakozóhelyet, üzletet zárt be a rendőrség drogterjesztés miatt

Az elmúlt hónapokban 30 vendéglátóipari egységet, boltot, üzlethelyiséget záratott be a rendőrség, mivel ott kábítószert terjesztettek – hangzott el a rendőrség és Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közös sajtótájékoztatóján hétfőn délelőtt, Budapesten. Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az eseményen részletesen beszámolt a drogterjesztés felszámolására létrehozott DELTA Program első éves eredményeiről.
Nem csak a szórakozó helyek állnak a DELTA Program látókörében
Bár a közvélemény elsősorban a szórakozóhelyekre asszociál, mint a drogterjesztés ismert színterei, azonban a bűnözők mára bebizonyították: a rendőröknek alaposan nyitva kell tartani a szemüket.
Összesen 30 üzletet zártak be, melyek megoszlása a következő:
- 15 egyéb üzlet: köztük élelmiszerboltok, kisállat-kereskedések és borozók;
- 7 zenés-táncos szórakozóhely: diszkók és klubok;
- 5 vendéglátóhely;
- 3 egyéb helyszín.
A „karantén” logikája
A rendőrség érvelése szerint a cél nem közvetlen büntetés, hanem a helyszínt „karantén” alá helyezzék. Úgy vélik, ha egy ingatlanban bizonyíthatóan drogterjesztés folyik, akkor az a helyszín „fertőzött” és a bezárással meg tudják szakítani a bűncselekmények láncolatát.
Nem szankcionálunk senkit, hanem azt a helyet tesszük karantén alá, ahol a terjesztés történik”
– fogalmazott a vezérőrnagy. A szórakozóhelyek, boltok bezárása kapcsán részletesen nyilatkozott az Origónak korábban Horváth László. A kormánybiztos ennél is keményebb intézkedések meghozataláról is beszélt, például a dílerek ingó- és ingatlanvagyonának elkobzásáról.
Bezárások hossza
A bezárások időtartamát és jogszerűségét illetően a hatályos jogszabályok legfeljebb három hónapos kényszerpihenőt tesznek lehetővé, azonban a rendőrség hangsúlyozta, hogy a döntések során szigorúan kerülik a sablonszerűséget. Az intézkedések alapját minden esetben alapos, egyedi mérlegelés képezi.
A vizsgálat során a hatóságok részletesen elemzik a helyszínen talált kábítószer típusát, a terjesztői tevékenység gyakoriságát, valamint a forgalomba került mennyiséget és az érintett vásárlói kört is.
Ennek eredményeként differenciált büntetéseket szabnak ki: amennyiben a bűncselekmény súlya megengedi, egyes helyszíneket nem a maximális időre, hanem csupán egy vagy két hónapra vonnak ki a forgalomból.
Bár az eljárások rendkívül szigorúak, a jogorvoslathoz való jog minden üzemeltető számára biztosított. Ezzel a lehetőséggel a bezárt egységek közül eddig tíz tulajdonos élt, az ő beadványaik szakmai elbírálása jelenleg is folyamatban van a hatóságoknál.
A tulajdonosok felelőssége
A sajtótájékoztatón felmerült a kérdés: miért büntetik a helyet, ha a tulajdonos ellen nem is indult eljárás?
A rendőrség válasza szerint az üzemeltetőnek objektív felelőssége van abban, hogy mi zajlik az üzletében.
Horváth László kormánybiztos hozzátette, hogy bár a tulajdonosok nem hatóságok, kötelességük lenne fellépni a terjesztés ellen. Ennek segítésére a jövőben szakmai ajánlásokat is megfogalmaznak a rendezvényszervezők és üzletvezetők számára.
Sokkoló számok és a DELTA Program „legjei"
Horváth László kormánybiztos összegezte a Delta Program eddigi mérlegét:
az egy év alatt indított 11 ezer büntetőeljárás és a lefoglalt 3 tonna kábítószer mellett a nemzetközi akciókkal összesen 50 tonna „mérget” vontak ki a forgalomból.
Ez a hatalmas mennyiség mintegy 700 milliárd forintnyi feketepiaci értéket képvisel, amivel több tízmillió adag kábítószer célba jutását és számtalan családi tragédiát sikerült megelőzni. A hatóságok emellett 2,7 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat és készpénzt.
- 930 fő került letartóztatásba, akiknek 90%-a terjesztő;
- a legfiatalabb azonosított terjesztő mindössze 14 éves, míg a legidősebb elkövető 78 éves volt;
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyetlen tételben 321 kg „kristályt” foglaltak le;
- a legnagyobb egyösszegű készpénzfogás 41 millió forint volt Fejér vármegyében;
- a hatóságok zár alá vettek többek között egy 25 millió forint értékű hajót és egy 30 milliónál is drágább luxusautót;
- egy lefoglalt, 16 millió forint értékű Audi RS5 gépjárművet már rendvédelmi célokra is hadrendbe állítottak;
- az azonosított 10 081 elkövető 97%-a magyar állampolgár, ami igazolja a hazai terjesztői hálózatok elleni fókusz szükségességét.