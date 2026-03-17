Görkorcsolyás dílert fogtak a kalocsai rendőrök

A nyomozók látókörébe először egy kalocsai lakos került, aki marihuánát vásárolt. Elfogását követően rövid időn belül feldobta az eladót, így a díler személyére is gyorsan fény derült. Az adatgyűjtés során egy másik ügy is a rendőrök elé került: egy fiatalkorú fiú egy közösségi oldalon olyan videót tett közzé, amelyben vélhetően füves cigarettát és más kábítószert fogyasztott. A vizsgálat során kiderült, hogy a drog forrása ugyanaz a férfi volt – írja a Police.hu.

Fotó: Police.hu

Görkorival járta a várost a díler

A rendőrség információi szerint a férfi gyakran görkorcsolyával közlekedve terjesztette a kábítószert Kalocsán. A nyomozók március 10-én, a lakása előtt fogták el a dílert, akinek a táskájában, valamint az ingatlanában marihuánát, készpénzt és mérleget találtak.

A gyanúsítottal szemben kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás. Őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A vásárlóival szemben kábítószer-birtoklás miatt indult büntetőeljárás.

Szabálytalan közlekedési manőver okozta a díler vesztét

Nagybátyja tragikus balesete és édesanyja halála után sem hagyott fel a kecskeméti férfi a kábítószer-kereskedelemmel. Végül egy szabálytalan kanyar buktatta le a dílert, aki éveken keresztül árulta a kristály néven ismert drogot.