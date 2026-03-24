Kegyetlen gyilkosság: a diósjenői rém szexuálisan kihasználta, majd megölte szerelme lányait

Megszületett a másodfokú ítélet a diósjenői kettős gyilkosság ügyében
A Fővárosi Ítélőtábla a napokban kihirdetett másodfokú ítéletében módosította a Balassagyarmati Törvényszék korábbi döntését. A bíróság közleménye szerint a határozat egyik legfontosabb eleme az volt, hogy enyhítették a diósjenői gyilkosra kiszabott büntetést.
Eredetileg a bíróság az elsőrendű vádlottat – aki 2009-ben megölte két nevelt lányát – életfogytiglanra ítélte, amiből legalább 30 év letöltése után kaphatott volna feltételes szabadlábra bocsátást. A másodrendű vádlottat – a lányok édesanyját – pedig bűnpártolásért 4 évre ítélték.
A Fővárosi Ítélőtábla viszont enyhítette a férfi büntetését azon indokok alapján, hogy számításba vették többek között az eshetőleges ölési szándékot, a vádlott beismerését, valamint azt is, hogy később segített a maradványok felderítésében.
Így a diósjenői kettős gyilkosság elkövetője a mostani ítélet szerint legkorábban 25 év letöltése után kérheti a feltételes szabadlábra bocsátását.
Az ítélet előzménye
A Balassagyarmati Törvényszék 2025. április 16-án hirdetett először ítéletet első fokon:
A döntés szerint az elsőrendű vádlottat bűnösnek mondták ki több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettében.
A bíróság ezért életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, emellett 10 évre eltiltotta a közügyektől is. Az ítélet értelmében a férfi legkorábban akkor kerülhetett volna feltételes szabadlábra, ha már legalább 30 évet letölt a büntetéséből.
A másodrendű vádlottat szintén bűnösnek mondta ki a bíróság, mégpedig bűnpártolás bűntette miatt. Emiatt 4 év szabadságvesztésre ítélték, valamint ugyanennyi időre eltiltották a közügyektől is. A döntés szerint a nő a büntetésének kétharmadának letöltése után kerülhetett volna feltételes szabadlábra.
Az elsőfokú ítélettel kapcsolatban az ügyészség fellebbezést nyújtott be az elsőrendű vádlott esetében, elsősorban az ölési cselekmények végrehajtásának módja miatt. A másodrendű vádlott ügyében azonban az ügyészség elfogadta az elsőfokú bíróság döntését.
A diósjenői gyilkos és védője a büntetés enyhítése, míg egykori élettársa, a lányok anyja és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett.
Évekig tartó erőszak előzte meg a diósjenői kettős gyilkosságot
Az elsőfokú bíróság által megállapított tények szerint az első- és másodrendű vádlott 2004 augusztusának végén kezdtek élettársi kapcsolatban élni a nő házában. A kezdeti időszakban a nő négy gyermeke is velük lakott az ingatlanban.
A bíróság szerint a férfi rendszeresen bántalmazta élettársát és a gyerekeket is.
Emellett az is kiderült, hogy az elsőrendű vádlott a nőn kívül a nevelt lányaival is szexuális kapcsolatot létesített.
2009. február 17-én a reggeli órákban az elsőrendű vádlott és az élettársának a 19 éves lánya között heves vita alakult ki, aki ekkor legalább négy hónapos terhes lehetett. A férfi azt akarta elérni, hogy a lány megszakítsa a terhességét, ami miatt komoly veszekedés tört ki közöttük. A szóváltás közben a férfi kétszer nagy erővel fejbe ütötte a fiatal nőt. Miután a lány a földre került, a férfi tovább bántalmazta, testszerte megrugdosta.
A támadás olyan súlyos volt, hogy a lány a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
A bántalmazásnak a lány édesanyja, a másodrendű vádlott is szemtanúja volt. A történtek után a férfi még aznap este a házuk közelében ásott egy gödröt és ott eltemette a fiatal nő holttestét. A bíróság szerint az édesanya is közreműködött ebben: segített a férfinak kivinni a testet a házból, majd a gödörhöz húzni és elrejteni. Az ezt követő években pedig, amikor a hatóságok a lány eltűnését vizsgálták, a nő többször azt mondta a nyomozóknak, hogy a gyermeke Budapestre szökött és nem tudja, hol lehet.
Nem sokkal később, 2009. március 22-én délután a férfi a nő másik lányával is összeszólalkozott. A veszekedés a ház udvarán történt, ahol a férfi fojtogatni kezdte a fiatal lányt, majd brutálisan bántalmazta. A támadás olyan súlyos volt, hogy a lány belehalt a sérüléseibe. A történtek után a férfi a településhez tartozó erdős területen ásott egy gödröt és ott temette el a lány holttestét.
2015 nyarán a gyilkos tudomást szerzett arról, hogy fel akarják parcellázni azt az erdőterületet, ahol korábban eltemette második áldozatát. Emiatt visszament a helyszínre, kiásta a maradványokat, majd hazavitte őket. A bíróság szerint a férfi a maradványok egy részét később elégette, a többit pedig elásta.
A férfi idővel elmondta az anyukának azt is, hogy a másik lányát is megölte. Ennek ellenére a nő a körözési eljárás során többször azt állította a hatóságoknak, hogy a lánya a testvére után Budapestre szökött és 2009 márciusa óta nem tud semmit arról, hol lehet.
A lányok édesanyja mindvégig azt hangsúlyozta, hogy nem tudott az élettársa által elkövetett bűncselekményekről. A férfi korábbi, őt terhelő vallomásairól pedig azt mondta: azokat a nyomozás idején gyógyszerek hatása alatt tette.
A másodrendű vádlottat végül jogerősen felmentették
A nő esetében a bíróság felmentette őt a hamis tanúzás miatt indított vádemelés alól, mivel erre büntethetőséget kizáró ok állt fenn. A bűnpártolás miatt indított eljárást pedig megszüntették, mert az a cselekmény elévülése miatt már nem volt érvényesíthető.
A másodfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a sértettek édesanyja terhére rótt, 2009-ben tanúsított aktív magatartások – a holttest elrejtésében való közreműködés és az azt követő valótlan közlések – önállóan vizsgálandók és ezek büntethetősége az eljárás megindítását megelőzően elévült.
A későbbi, hatóságok előtt tett valótlan nyilatkozatokat a bíróság nem bűnpártolásnak, hanem legfeljebb hamis tanúzásnak tekintette. Még e bűncselekmény miatt sem lehetett felelősségre vonni az édesanyát, mert ha a valóságot feltárta volna, ezzel önmagát vagy hozzátartozóját vádolta volna bűncselekmény elkövetésével, ami büntethetőséget kizáró ok. Ennek megfelelően a bíróság a másodrendű vádlott ellen az eljárást részben megszüntette, részben pedig felmentette – közölte a Fővárosi Ítélőtábla.
