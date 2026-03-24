Kegyetlen gyilkosság: a diósjenői rém szexuálisan kihasználta, majd megölte szerelme lányait

A diósjenői kettős gyilkosság ügye új fordulatot vett: a másodfokú bíróság átdolgozta az elsőfokú ítéletet, írta a Nool.hu.

A másodfokú bíróság döntése szerint a diósjenői kettős gyilkosság elkövetője 25 év után kérhet feltételes szabadlábra bocsátást

Megszületett a másodfokú ítélet a diósjenői kettős gyilkosság ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla a napokban kihirdetett másodfokú ítéletében módosította a Balassagyarmati Törvényszék korábbi döntését. A bíróság közleménye szerint a határozat egyik legfontosabb eleme az volt, hogy enyhítették a diósjenői gyilkosra kiszabott büntetést.

Eredetileg a bíróság az elsőrendű vádlottat – aki 2009-ben megölte két nevelt lányát – életfogytiglanra ítélte, amiből legalább 30 év letöltése után kaphatott volna feltételes szabadlábra bocsátást. A másodrendű vádlottat – a lányok édesanyját – pedig bűnpártolásért 4 évre ítélték.

A Fővárosi Ítélőtábla viszont enyhítette a férfi büntetését azon indokok alapján, hogy számításba vették többek között az eshetőleges ölési szándékot, a vádlott beismerését, valamint azt is, hogy később segített a maradványok felderítésében.

Így a diósjenői kettős gyilkosság elkövetője a mostani ítélet szerint legkorábban 25 év letöltése után kérheti a feltételes szabadlábra bocsátását.

Az ítélet előzménye

A Balassagyarmati Törvényszék 2025. április 16-án hirdetett először ítéletet első fokon:

A döntés szerint az elsőrendű vádlottat bűnösnek mondták ki több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettében.

A bíróság ezért életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, emellett 10 évre eltiltotta a közügyektől is. Az ítélet értelmében a férfi legkorábban akkor kerülhetett volna feltételes szabadlábra, ha már legalább 30 évet letölt a büntetéséből.

A másodrendű vádlottat szintén bűnösnek mondta ki a bíróság, mégpedig bűnpártolás bűntette miatt. Emiatt 4 év szabadságvesztésre ítélték, valamint ugyanennyi időre eltiltották a közügyektől is. A döntés szerint a nő a büntetésének kétharmadának letöltése után kerülhetett volna feltételes szabadlábra.

Az elsőfokú ítélettel kapcsolatban az ügyészség fellebbezést nyújtott be az elsőrendű vádlott esetében, elsősorban az ölési cselekmények végrehajtásának módja miatt. A másodrendű vádlott ügyében azonban az ügyészség elfogadta az elsőfokú bíróság döntését.

A diósjenői gyilkos és védője a büntetés enyhítése, míg egykori élettársa, a lányok anyja és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett.

Évekig tartó erőszak előzte meg a diósjenői kettős gyilkosságot

Az elsőfokú bíróság által megállapított tények szerint az első- és másodrendű vádlott 2004 augusztusának végén kezdtek élettársi kapcsolatban élni a nő házában. A kezdeti időszakban a nő négy gyermeke is velük lakott az ingatlanban.