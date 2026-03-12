Döcher-gyilkosság: a kilencvenes évek egyik legdurvább kivégzéséről újabb részletek derültek ki

A budapesti alvilág egyik legvéresebb fejezeteként emlegetik azt az 1999-es kettős kivégzést, amikor egy XV. kerületi vendéglőben fényes nappal végeztek a „Csontkezű” néven ismert nehézfiúval és testőrével. A vád szerint a dunaszerdahelyi maffiavezér, Sátor Lajos és magyarországi társa, a Turekként elhíresült U. Alex szövetsége állt a brutális Döcher-gyilkosság hátterében.

Két szemtanút hallgattak meg a Döcher-gyilkosság kapcsán

Fotó: Borsonline.hu

Ellentmondásos vallomások a Döcher-gyilkosság ügyében

Különös, szinte szürreális hangulatban folytatódott a Fővárosi Törvényszéken a kilencvenes évek egyik legvéresebb leszámolása, a Döcher-gyilkosság ügyében indított eljárás. Mivel a szembesítés nem hozott érdemi eredményt, a bíró átadta a szót U. Alexnek, hogy tegye meg észrevételeit és kérdezze a tanúkat. Ezt követően a vád súlyához képest meglepően kötetlen, már-már baráti hangvételű párbeszéd vette kezdetét a tárgyalóteremben.

A tárgyaláson U. Alexet, azaz Tureket és egykori bizalmasait szembesítették.

A Bors cikke szerint a középpontban egy Vámosszabadinál történt találkozó állt, amire Turek volt felesége, Helga nem emlékezett, a gyermekkori barát, András viszont határozottan állította, hogy ott vették fel az autóba a vádlottat.

Rendőrségi felvétel a helyről, ahol kivégezték Döcher Györgyöt és testőrét

Fotó: Magyar Nemzet

A távmeghallgatáson bejelentkező Turek nemcsak a vádak kapcsán kérdezett a tanúktól, hanem személyes részletekre is rákérdezett. Fény derült például András becenevére, a „Kis Szívemre” (röviden KSZ), és a múltbéli közös kábítószer-fogyasztásukra is.

Mondhatjuk magunkra, hogy drogosok voltunk?”

– szegezte a kérdést barátjának a vádlott, mire András rövid válasza így hangzott: „Volt ilyen időszak.”

Bár a Döcher-gyilkosság és a maffiaügyek súlya rányomta bélyegét az eljárásra, a tanúk vallomása meglepően könnyedre sikerült. A szembesítés nem hozott érdemi áttörést, a bíró pedig végül elbocsátotta a párost.

A Bors beszámolója szerint a tanúk nem feszülten, hanem barátságosan köszöntek el a vádlottól: András egy laza „hellóval”, Helga pedig egy vidám „hellókával” és intéssel hagyta el a termet.

A folyosón azonban már komorabb hangvétel uralkodott: András ott vallotta be a hallgatóságnak, hogy tulajdonképpen ő érzi magát hibásnak Helga tönkrement életéért, amiért annak idején összehozta a nőt Turekkel.