24 órán belül belül kétszer is kirabolták ugyanazt a csepeli dohányboltot

Kedd reggel rendőrök és helyszínelők lepték el a XXI. kerületi Szent István úton található csepeli dohányboltot, miután egy férfi megpróbálta kirabolni az üzletet – írta a Blikk.hu.

Fotó: Hirling Bálint – Origo

A dohánybolt eladója a rablás után visszaállt dolgozni

A Bors szerint az elkövető nem távozott üres kézzel, de mire a lap munkatársai odaértek, a rendőrség már a nyomában volt. A bolt közben újranyitott, a pult mögött pedig ugyanaz az eladó állt, aki a rablás idején is szolgálatban volt.

Igen, kirabolták a dohányboltot. Igen, sikerült elvinnie dolgokat… A rendőrség dolga a többi, nem szeretnék beszélni az esetről. Az elkövetőt még mindig keresi a rendőrség.

– mondta az eladó.

A környék lakóit is sokkolta a történet, mivel ritkán fordul elő itt hasonló bűncselekmény.

Mi már csak a rendőröket láttuk a dohányboltnál. Utána értesültünk róla, hogy rablás történt, ami elég furcsa, mert ez egy elég jó környék. Az üzlet viszont nagyon népszerű, talán ezért gondolhatta a rabló, hogy sok pénzt talál majd

– nyilatkozta egy helyi férfi a Borsnak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint március 3-án hajnalban, körülbelül 5 órakor két ismeretlen férfi lépett be az üzletbe, és az eladót fegyvernek látszó tárggyal fenyegették meg, miközben a bevételt követelték. Szerencsére senki sem sérült meg. A BRFK fegyveres rablás gyanúja miatt nyomozást indított, a helyszíni szemle lezajlott, az elkövetők felkutatása folyamatban van.