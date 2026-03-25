Driftelés közben videózta magát – most nyögheti a durva következményeket

Egy a közösségi médiában közzétett videó miatt indult eljárás egy tolnai férfi ellen, aki veszélyes manővereket hajtott végre lakott területen. A driftelés végül komoly következményekkel járt a számára – olvasható a rendőrség honlapján.

Driftelés lakot területen, kemény büntetést kapott

Fotó: Police.hu

Driftelés közben sodorta veszélybe a környezetét

A Tolna Vármegyei Rendőrség év elején figyelt fel egy felvételre, amelyen egy autós Tolna városközpont és Szekszárd belterület havas útjain szándékosan pörgette a járművét.

Az összevágott videón jól látszik, hogy a sofőr „táncoltatta” az autót, miközben parkoló járművek és a közút tartozékai is veszélybe kerülhettek, nem is szólva azokról, akik véletlenül arrafelé járhattak volna. Az eset miatt a Szekszárdi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a sofőrt, egy tolnai férfit, aki elismerte, hogy szándékosan próbálta ki, milyen sebességnél csúszik meg az autó a havas úton.

Nem fogadták el a magyarázatát

A hatóságok a közzétett videó alapján másként értékelték a történteket. Megállapították, hogy a férfi három esetben is megsértette a közlekedési szabályokat.

A szabálysértési hatóság pénzbírsággal sújtotta, valamint három hónapra eltiltotta a vezetéstől.

A férfi nem értett egyet a rendőrségi határozattal, ezért bírósághoz fordult. A bíróság azonban helybenhagyta a döntést, így a büntetés jogerőssé vált.

Figyelmeztet a rendőrség

A hatóságok szerint a jó idő beköszöntével egyre többen próbálhatják ki járműveik határait, akár illegális gyorsulási versenyek vagy driftelés formájában.

A rendőrség hangsúlyozza:

a közút nem versenypálya, és nem alkalmas gyakorlásra sem.

A közlekedés szabályozott veszélyüzem, ahol a KRESZ előírásainak betartása mindenki számára kötelező.

A rendőrök továbbra is folyamatosan ellenőrzik a közlekedőket Tolna vármegyében és országszerte, hogy megelőzzék a balesetveszélyes helyzeteket.

A cél egyértelmű: hogy mindenki biztonságban hazaérjen.

