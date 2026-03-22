DELTA akció: több tucat adag drogot foglaltak le

Egy jól szervezett akció vetett véget annak az útnak, amelynek célja a drog beszerzése volt. A kábítószer azonban végül nem jutott el a célállomásig, mert a rendőrök még útközben lecsaptak a szállítókra – írta a Beol.hu.

Kommandósok állták el a drog útját

Fotó: Olvasói

Egy gyulai testvérpár egy közeli városba utazott, hogy kábítószert szerezzenek. A visszaút azonban már nem a tervek szerint alakult, ugyanis Gyomaendrődnél a hatóságok megállították őket és átvizsgálták a járművet.

Drog az autóban

A rendőrök közel 158 gramm kábítószergyanús anyagot találtak náluk. A kocsiban egy nő is utazott, akinél szintén előkerült egy kisebb mennyiségű, alufóliába csomagolt anyag. A nyomozás szerint az idősebb testvér foglalkozhatott terjesztéssel, míg a fiatalabb testvér szállította őt, mivel a bátyja nem rendelkezett jogosítvánnyal.

Az akció azonban itt nem ért véget. Alig két órával később Gyulán is lecsaptak a rendőrök egy harmadik férfira, aki szintén kapcsolatba hozható a droggal.

Az ő autójában 89 adag, gondosan csomagolt anyagot találtak. A járműben több ember is tartózkodott, akik éppen vásárlás közben voltak, így ők sem kerülték el az intézkedést.

Az összehangolt akció során három feltételezett terjesztő mellett hat fogyasztóval szemben is eljárás indult. A rendőrök több autót, mobiltelefonokat és készpénzt is lefoglaltak.

Folyamatos fellépés a terjesztők ellen

Az ügy a DELTA Program részeként került felszínre, amelynek célja a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása. A hatóságok továbbra is számítanak a lakosság segítségére, és arra kérnek mindenkit, hogyha hasonló tevékenységet észlel, jelezze azt.