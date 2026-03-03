A sör mellé egy kis drogot is csúsztattak a vendégeknek

A hatóságok kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt ideiglenesen lakatot tettek a győri Guri Serházra, miután büntetőeljárás indult az egység egyik korábbi alkalmazottja ellen. Az üzlet vezetése a bezárásról szóló hirdetmény mellett nyilvánosan is elhatárolódott az ex-dolgozó tetteitől, hangsúlyozva, hogy mélységesen elítélik a vendéglátóhelyet is érintő drogügyet – írta a Kisalföld.hu.

Drogüzlet miatt zárták be a győri belváros egy vendéglőjét

Fotó: Csapó Balázs

Drog miatt elrendelt kényszerpihenő a győri vendéglátóhelyen

A Győri Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2026. február 11-én indult büntetőeljárás két győri lakos ellen. A nyomozók egy férfit kábítószer-kereskedelem bűntettével, társát pedig kábítószer-birtoklás vétségével gyanúsítják. Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján a bűncselekmények elkövetési helyszíne egy belvárosi vendéglátóhelyhez volt köthető, a rendőrség közigazgatási határozattal elrendelte az üzlet ideiglenes bezárását, így a drogügy miatt a Guri jelenleg nem üzemelhet.

A rendőrség Delta programja keretében nemcsak a győri serházat, hanem több másik élelmiszerüzletet és egy szórakozóhelyet is ideiglenesen bezárattak a hatóságok, mivel ezeken a helyszíneken is kábítószer-kereskedelem gyanúja merült fel.