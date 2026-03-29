Drogokról beszélt Magyar Péter jobbkeze – felvétel is van róla

Robbanásszerűen terjed egy hangfelvétel, amely új szintre emelheti a Tisza Párt körüli botrányt – írja a Ripost. A drog került a középpontba, miután egy felvételen kokainról beszéltek.

Folyamatosan drogos ügyletebe keverenek a tiszás vezérek

Drog: LSD és kokain

Az ügy középpontjában Radnai Márk áll, aki Magyar Péter jobbkezeként és a Tisza Párt alelnökeként ismert. A Vissza a mederbe Facebook-oldal felvételen nemcsak kokain kerül szóba, hanem kifejezetten nagy mennyiség, saját megfogalmazása szerint „g*ci sok kokain”.

Ábrahám Róbert oknyomozó újságíró szerint a kokain nem az a kategória, amelyhez bárki könnyedén hozzájut. Mint mondta, ez már egy olyan szint, amely mögött komoly háttér és nem hétköznapi beszerzési csatornák állhatnak.

Egy másik felvételen egy Budapest belvárosi lakás is látható, amelyről Magyar Péter korábban elismerte, hogy ott tartózkodott Vogel Evelinnel. A képsorokon egy tálcán fehér porhoz hasonló anyag is feltűnik, amely újabb kérdéseket vet fel.

Hangfelvételek és belső feszültségek

Az eset nem egyedi: egyre több jel utal arra, hogy a Tisza Párton belül egymásról is készülhetnek hangfelvételek.

Ezek a felvételek időről időre kiszivárognak, és minden alkalommal újabb hullámokat vernek. A mostani hanganyag is azt erősíti, hogy a háttérben komoly belső feszültségek húzódhatnak.

Súlyos kérdések a háttérről

A kokain ára grammonként akár 25-40 ezer forint is lehet, így nagyobb mennyiség esetén már több százezer forintos összegről beszélhetünk.

A drogpiacok pedig úgy néznek ki, hogy vannak a könnyen hozzáférhető, alsó kategóriás kábítószerek, mint a speed, az extasy, vagy a herbal. Ezeket könnyebben be lehet szerezni. A kokaint viszont csak a nagyok, csak a kemény gyerekek tudnak beszerezni, az nem egy hétköznapi kábítószer

– fogalmaz az esettel kapcsolatban Ábrahám Róbert.

Ez felveti a kérdést, hogy honnan származhatott az ehhez szükséges pénz, és milyen háttér állhat a beszerzés mögött. Mindenesetre a tiszások jó érzik magukat az LSD-től, hiszen ahogy a felvételen is elhangzott, ekkor kezdenek áramolni az energiák.

Tényleg „árad a Tisza?”

Harminc évvel ezelőtt egy olyan botrány, – amilyen a Tisza Pártot a megalakulásától kezdve végig kíséri – 2 százaléka is örökre ellehetetlenített volna egy politikust vagy politikai platformot. Napjainkban nagyot fordult a világ. Mára már elképzelni is nehéz egy olyan botrányos helyzetet, amely egy párt elvakult híveit képes lenne megingatni. Mára már az önálló gondolkodás szabadsága is kezd végérvényesen elhalványulni. Csak remélni lehet, hogy nem végérvényesen.