Újabb szórakozóhelyet záratott be a rendőrség

Fél éven át építette fel az ügyet a rendőrség, mire végül összeállt a kép egy több vármegyén át működő droghálózatról. A Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén térségében mozgó csoportot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának miskolci egysége derítette fel, a helyi rendőrökkel közösen – írta a Police.hu.

A drog mellett készpénzt, ékszereket, műszaki cikkeket és egy autót is lefoglaltak

Fotó: Police.hu

A nyomozás nem egyetlen nagy razziával indult, hanem apróbb fogásokkal. Először egy ónodi férfit állítottak meg, akinél az autója gyakorlatilag mozgó raktárként funkcionált. Később Jászapátin csaptak le egy terjesztőre, akit épp üzlet közben kaptak el egy ózdi vevővel. Ahogy haladtak előre, egyre inkább kirajzolódott a hálózat szerkezete. A szálak egy családhoz vezettek, amely kulcsszerepet játszhatott az elosztásban, és ahol jelentős mennyiségű kábítószert találtak. Februárban újabb két férfit vettek őrizetbe Miskolcon és Felsőzsolcán, ezzel tovább szűkítve a kört.

Újabb szórakozóhelyet zártak be drog miatt

A történet központi figuráját végül március 17-én fogták el: egy kömlői férfit, aki egy helyi szórakozóhelyet működtetett. A gyanú szerint nemcsak bulikat szervezett, hanem innen koordinálta a terjesztést is. A helyszínen több mint egy kilogramm kábítószert és a használatához szükséges eszközöket találtak.

A rendőrség eddig nagyjából öt kilogramm drogot foglalt le, de úgy számolnak, hogy ennek többszöröse kerülhetett forgalomba. A pénz útját is elkezdték visszafejteni: készpénzt, ékszereket, műszaki cikkeket és egy autót is lefoglaltak.

A kömlői szórakozóhely három hónapra bezárt, miután a hatóságok szerint a hálózat egyik fontos bázisa volt. Az ügy azonban még messze nem ért véget, további érintettek is képbe kerülhetnek. Az eset nem egyedi: az utóbbi időszakban a rendőrség több hasonló helyszínt is bezáratott a Delta Program keretében, miután felmerült, hogy a bulik mögött nem csak zene és ital van. Így járt az Arzenál, a Turbina, és már a Symbol is.