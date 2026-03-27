Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

delta program

Ilyen süteményt nem minden háziasszony süt, le is csapott rá a rendőrség

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tiszafüredi rendőrök vizsgálatot indítottak egy helyi nő ellen, aki az elmúlt években különféle tiltott szereket kínált a lakosoknak. A drog, köztük THC-s sütemények, fogyasztóit erősen befolyásolta, egyesek alig tudtak lábra állni a hatásuktól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 50 éves tiszaszentimrei nő ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, miután 2025 óta rendszeresen értékesített drogos süteményeket és más tiltott szereket tiszafüredi lakosoknak. Egyik vásárlója szerint a marihuánával dúsított piskóta hatása olyan erős volt, hogy alig tudott lábra állni – írta a Borsonline.hu.

A drogos süteményen kívül széles repertoárral rendelkezett
Fotó: Shutterstock/Nina Firsova

Nem csak drogos süteményt árult

A rendőrök a DELTA Program keretében végzett akció során növényi törmeléket, őrlőket, fecskendőket és mérleget foglaltak le. 

A nyomozás szerint a nő repertoárjában füstölők, speed, ecstasy, marihuána és kristály is szerepelt.

A tiszafüredi nyomozók kihallgatták a nőt, aki nem tett vallomást. A rendőrség őrizetbe vette, a bíróság pedig 30 napra elrendelte letartóztatását.

A DELTA program keretében a rendőrség már több szórakozóhelyet is bezáratott. Az Arzenál, Turbina, és a Symbol után a napokban egy újabb rendezvényhelyszínt is elért az igazságszolgáltatás keze. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!