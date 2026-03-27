Ilyen süteményt nem minden háziasszony süt, le is csapott rá a rendőrség

Egy 50 éves tiszaszentimrei nő ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, miután 2025 óta rendszeresen értékesített drogos süteményeket és más tiltott szereket tiszafüredi lakosoknak. Egyik vásárlója szerint a marihuánával dúsított piskóta hatása olyan erős volt, hogy alig tudott lábra állni – írta a Borsonline.hu.

A drogos süteményen kívül széles repertoárral rendelkezett

Fotó: Shutterstock/Nina Firsova

A rendőrök a DELTA Program keretében végzett akció során növényi törmeléket, őrlőket, fecskendőket és mérleget foglaltak le.

A nyomozás szerint a nő repertoárjában füstölők, speed, ecstasy, marihuána és kristály is szerepelt.

A tiszafüredi nyomozók kihallgatták a nőt, aki nem tett vallomást. A rendőrség őrizetbe vette, a bíróság pedig 30 napra elrendelte letartóztatását.

A DELTA program keretében a rendőrség már több szórakozóhelyet is bezáratott. Az Arzenál, Turbina, és a Symbol után a napokban egy újabb rendezvényhelyszínt is elért az igazságszolgáltatás keze.