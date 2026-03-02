Nemzetközi droghálózatot irányított egy aprócska szabolcsi faluból

Hírlevél
Szerte a világon magyar futárokat használt fel, akik életüket kockáztatva, gyomrukba és más testüregeikbe rejtve szállították a legkeményebb kábítószereket. A nyomozók azonosították és elfogták a droghálózat magyarországi szervezőit.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) drogzsarui még 2024 elején kezdtek vizsgálódni, miután három Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfit Brazíliában letartóztattak drogcsempészés miatt. A magyar nyomozók a brazil hatóságokkal együttműködve azonosították a droghálózat két hazai szervezőjét: egy 26 éves kántorjánosi férfit és egy 34 éves, akkor még Bécsben élő budapesti nőt. A páros 2023 óta közvetített a külföldi bűnözői körök és a beszervezett magyar futárok között, repülőjegyeket és a készpénzt biztosítva számukra – írja a Szon.hu.

lyen kokainkapszulákat nyelettek le a futárokkal a droghálózat szervezői
Ilyen kokainkapszulákat nyelettek le a futárokkal a droghálózat szervezői / Fotó: Police.hu

A futárok Dél-Amerikából, a karibi térségből és több ázsiai országból utasszállító repülőgépeken, úgynevezett „nyelős” módszerrel, illetve testüregbe vagy poggyászba rejtve csempészték a heroint és a kokaint Nyugat-Európába. Az egyik futár 2023 októberében másfél kilogramm kokaint utaztatott Magyarországra, útközben azonban rosszul lett. 

Esetében életmentő műtétet kellett végrehajtani, ennek során 75 darab, összesen egy kilogramm súlyú kokainkapszulát távolítottak el a szervezetéből.

 A további mennyiséget pedig a ruházatába rejtette. Őt a bíróság azóta 7 év szabadságvesztésre ítélte.

Több akció során csaptak le a droghálózat tagjaira

A beszerzett bizonyítékok alapján a nyomozók 2025. december 17-én elfogták a két irányítót, valamint négy futárt. A bíróság a 26 éves kántorjánosi férfit és a 34 éves budapesti nőt letartóztatta, jelenleg is börtönben vannak.

Idén február 18-án további hat, ugyanehhez a szervezői körhöz köthető futárt fogtak el. Mindegyiküket bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg.

Az eddigi nyomozás alapján a KR NNI összesen 17 futárt azonosított. Közülük vannak, akiket Franciaországban, Brazíliában, illetve Tajvanon tartanak fogva. 

A bűnszervezet nagyságrendileg 50 kilogramm kábítószert kísérelt meg becsempészni az Európai Unió területére. A nyomozás során a KR NNI az EMPACT-on keresztül szorosan együttműködött az Europol kábítószer-ellenes szakegységével (AP Drugs), amely nemzetközi koordinációval és elemzői támogatással segítette a felderítést.

A rendőrség az utóbbi hónapokban országszerte több tucat vendéglátóhelyet és üzletet zárt be ideiglenesen a drogkereskedelem elleni határozott fellépés jegyében. A látványos eredményeket hétfőn, a DELTA Program kapcsán tartott sajtótájékoztatóján ismertették.

 

