Megszólalt a drogos ámokfutó: „Szörnyű ezzel a tudattal élni”

Egy drogos sofőr, aki egy végzetes balesetet okozott Tatabánya közelében, most a bíróságon szólalt meg. A tragédia következményei máig feldolgozhatatlanok az érintett családok számára. A vádirat szerint a férfi 2025 januárjában kábítószer hatása alatt vezetett és egy előzési manőver során végzetes hibát követett el. Nagy sebességgel haladt és túl későn észlelte a szabályosan közlekedő autót, amellyel végül összeütközött – írta a Bors.

Könnyekkel küzdve tett vallomást a drogos elkövető

Drogos sofőr a bíróság előtt súlyos következményekkel

A drogos vádlott hibás döntése tragikus következményekkel járt. Az ütközés után az egyik jármű az árokba sodródott és betonfalnak csapódott, a benne utazók közül hárman életüket vesztették.

Az áldozatok között volt egy 59 éves férfi, valamint két fiatal, akik egy baráti társaság tagjaiként utaztak. A túlélők közül is többen súlyos sérüléseket szenvedtek, egyiküknek például a lépét is el kellett távolítani.

A vádlott a tárgyalás szünetében személyesen kért bocsánatot a gyászoló családtagoktól. A jelenlévők szerint nem látványos gesztusról volt szó, inkább csendes, visszafogott pillanatról.

„Szörnyű ezzel a tudattal élni”

A férfi maga is megszólalt az ügy kapcsán, és elismerte felelősségét.

A történtekben természetesen bűnösnek érzem magamat. Szörnyű ezzel a tudattal élni

– mondta.

A bírósági eljárás hamarosan a végéhez közeledhet, a szakértők meghallgatása után akár ítélet is születhet. Az azonban már most biztos, hogy a tragédia nyomai hosszú időre megmaradnak az érintettek életében.

Több mint 13 év börtönre ítéltek azt a brit férfit is, aki kokain hatása alatt vezetve halálos balesetet okozott, amelyben saját testvére és 12 éves unokaöccse vesztette életét. A drogos sofőr majdnem kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet.