Újabb hatalmas pofont kapott Magyar Péter

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +84,1 Ft

Megörökölt kristálybiznisz: egyetlen kanyaron bukott el minden

Nagybátyja tragikus balesete és édesanyja halála után sem hagyott fel a kecskeméti férfi a kábítószer-kereskedelemmel. Végül egy szabálytalan közlekedési manőver okozta a díler vesztét, aki éveken keresztül árulta a kristály néven ismert drogot.
Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki kezdetben családtagjaival, később pedig egyedül épített ki hálózatot bódító szerek értékesítésére. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi marihuánával és „kristály” néven ismert, veszélyes új pszichoaktív droggal árasztotta el a várost egészen a lebukásáig – írta a Baon.hu.

Az utolsó tag lebukásával végleg felszámolták a családi drogbizniszt
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Így omlott össze a kecskeméti családi drogbiznisz

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020-tól családtagjaival, majd azok halála után egyedül terjesztett „kristályt” és marihuánát. A hálózat professzionális munkamegosztásban működött: 

az édesanya nappal, a nagybácsi és a fiú pedig éjszakai műszakban szolgálta ki a kiterjedt vevőkört, amelynek egyik tagja négy év alatt 800 alkalommal vásárolt tőlük.

A családi üzlet 2024-ben indult el a lejtőn, amikor a rendőrség egymillió forintot és 35 pakknyi árut foglalt le az édesanyától. Nem sokkal később a nagybácsi egy kábítószer-szállítmánnyal az autójában halálos közúti balesetet szenvedett, majd az édesanya is elhunyt a büntetőeljárás során. A fiú a tragédiák ellenére sem állt le, és egyedül vitte tovább a veszélyes drog értékesítését.

A végzetes kanyar és a vádemelés

A férfi vesztét végül egy szabálytalan kanyarodás okozta 2025 januárjában. 

A rendőri intézkedés során az autóból mérleg, marihuána és több mint 50 gramm „kristály” került elő, ráadásul kiderült, hogy a sofőr bódult állapotban vezetett. 

Az ügyészség jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal való visszaélés és kereskedelem miatt végrehajtandó szabadságvesztést indítványozott az utolsó, életben maradt dílerrel szemben.

