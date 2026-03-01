„Oda csapódott be a rakéta, ahol álltam” – magyar sztárok a dubaji pokolban

Rakéta- és dróntámadások miatt korlátozták a légiforgalmat az Egyesült Arab Emírségekben, a Dubaji nemzetközi repülőtér forgalmát is visszafogták. Dubaj váratlanul a közel-keleti konfliktus középpontjába került, több járatot töröltek, ideiglenesen lezárták a légteret, így turisták ezrei – köztük számos magyar – rekedtek a városban. A Bors gyűjtötte össze a celebek reakcióit az álomvárosból.

Dubaj repterét is lángok lepték el a rakétatámadás következtében

Fotó: X/Analytics Insight

Dubaj a rakétatámadások árnyékában

A térséget érintő rakétatámadás és dróneszközök miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. A légvédelmi rendszerek több eszközt is megsemmisítettek a levegőben, a hatóságok pedig ideiglenesen korlátozták a járatokat.

A kaotikus helyzetben több magyar ismert arc is megszólalt.

„Itt ragadtunk Dubajban”

Varga Krisztián, ismertebb nevén POWERR a TikTokon számolt be arról, hogy nem tudnak hazautazni a járattörlések miatt. Később már komolyabb hangot ütött meg, hangsúlyozva: nemcsak a két háborúzó országban vannak problémák.

Ahogy fogalmazott:

Azóta történtek azért dolgok, én nem poénkodnék már vele. Itt is vannak problémák, nemcsak a két háborúzó országban. Remélem, hogy minden rendben lesz és haza tudunk jutni.

Az elmúlt két órában 270-en írtatok rám, hogy minden rendben van-e, és hogy imádkoztok értem. Nagyon-nagyon köszönöm. Effektíve most még jól vagyok, nem mondom, hogy nem jönnek rakéták, de szinte minden ki van lőve. Ez most így azért sz*r, aludni nem fogok, mit lehet csinálni, túléljük...

– írja a népszerű influenszer és online marketinges, Orosz Péter.

T.Danny exe is bejelentkezett

T. Danny korábbi párja,Kecskés Enikő rövid üzenetben nyugtatta meg követőit, hogy biztonságban vannak.

„Oda csapódott be a rakéta, ahol álltam”

Bódi Csaba megrázó bejegyzést tett közzé: arról írt, hogy

azon a helyszínen történt rakétabecsapódás, ahol egy évvel korábban videót készített.

A zenész a béke fontosságát hangsúlyozta, és arról írt, mennyire megrendítette a hír.

A magyar konzulátus segíti a kint rekedteket

A bizonytalanság közepette a magyar konzulátus folyamatos kapcsolatban áll az érintettekkel. Tájékoztatást adnak a járatok újraindításáról, a biztonsági helyzetről, és szükség esetén segítséget biztosítanak a hazajutás megszervezésében.