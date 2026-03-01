Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

Ezt látnia kell!

Lángba borult Dubaj ikonikus luxusszállodája – döbbenetes felvételek

Dubaj

„Oda csapódott be a rakéta, ahol álltam” – magyar sztárok a dubaji pokolban

8 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rakéták és dróntámadások miatt napok óta feszült a helyzet a Közel-Keleten, turisták ezrei rekedtek az Egyesült Arab Emírségekben. Dubaj az elmúlt napokban a közel-keleti konfliktus árnyékába került, a légteret lezárták, járatokat töröltek, és több magyar celeb – köztük T. Danny környezetéből is – a helyszínről számolt be a rettegés óráiról. A közösségi oldalakat elárasztották a beszámolók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DubajA legértékesebb magyar celebekTikTokvideótartalomrakétatámadás

Rakéta- és dróntámadások miatt korlátozták a légiforgalmat az Egyesült Arab Emírségekben, a Dubaji nemzetközi repülőtér forgalmát is visszafogták. Dubaj váratlanul a közel-keleti konfliktus középpontjába került, több járatot töröltek, ideiglenesen lezárták a légteret, így turisták ezrei – köztük számos magyar – rekedtek a városban. A Bors gyűjtötte össze a celebek reakcióit az álomvárosból.

Dubaj
Dubaj repterét is lángok lepték el a rakétatámadás következtében
Fotó: X/Analytics Insight

Dubaj a rakétatámadások árnyékában

A térséget érintő rakétatámadás és dróneszközök miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. A légvédelmi rendszerek több eszközt is megsemmisítettek a levegőben, a hatóságok pedig ideiglenesen korlátozták a járatokat.

A kaotikus helyzetben több magyar ismert arc is megszólalt.

„Itt ragadtunk Dubajban”

Varga Krisztián, ismertebb nevén POWERR a TikTokon számolt be arról, hogy nem tudnak hazautazni a járattörlések miatt. Később már komolyabb hangot ütött meg, hangsúlyozva: nemcsak a két háborúzó országban vannak problémák.

Ahogy fogalmazott:

Azóta történtek azért dolgok, én nem poénkodnék már vele. Itt is vannak problémák, nemcsak a két háborúzó országban. Remélem, hogy minden rendben lesz és haza tudunk jutni.

@power_7x

🙏🙏🙏

♬ original sound - POWERR.

Az elmúlt két órában 270-en írtatok rám, hogy minden rendben van-e, és hogy imádkoztok értem. Nagyon-nagyon köszönöm. Effektíve most még jól vagyok, nem mondom, hogy nem jönnek rakéták, de szinte minden ki van lőve. Ez most így azért sz*r, aludni nem fogok, mit lehet csinálni, túléljük...

– írja a népszerű influenszer és online marketinges, Orosz Péter.

T.Danny exe is bejelentkezett

T. Danny korábbi párja,Kecskés Enikő rövid üzenetben nyugtatta meg követőit, hogy biztonságban vannak. 

„Oda csapódott be a rakéta, ahol álltam”

Bódi Csaba megrázó bejegyzést tett közzé: arról írt, hogy

 azon a helyszínen történt rakétabecsapódás, ahol egy évvel korábban videót készített.

A zenész a béke fontosságát hangsúlyozta, és arról írt, mennyire megrendítette a hír.

A magyar konzulátus segíti a kint rekedteket

A bizonytalanság közepette a magyar konzulátus folyamatos kapcsolatban áll az érintettekkel. Tájékoztatást adnak a járatok újraindításáról, a biztonsági helyzetről, és szükség esetén segítséget biztosítanak a hazajutás megszervezésében.

A helyi hatóságok szigorították a biztonsági protokollokat, a légvédelmi rendszerek működnek, a háttérben dolgozó szakemberek pedig azon dolgoznak, hogy a Dubajban tartózkodó magyar állampolgárok megfelelő információhoz és védelemhez jussanak a feszült helyzetben.

Megszólalt Keleti Andrea is: így jutott ki a dubaji rakétatámadásból

Bár személyesen már nincs veszélyben, továbbra is aggodalommal követi a térség híreit és tartja a kapcsolatot az ismerőseivel. Elmondása szerint eddig úgy tűnik, hogy nem történt komolyabb személyi sérülés, ami mindenképpen megnyugtató. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!