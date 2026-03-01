„Oda csapódott be a rakéta, ahol álltam” – magyar sztárok a dubaji pokolban

Rakéta- és dróntámadások miatt korlátozták a légiforgalmat az Egyesült Arab Emírségekben, a Dubaji nemzetközi repülőtér forgalmát is visszafogták. Dubaj váratlanul a közel-keleti konfliktus középpontjába került, több járatot töröltek, ideiglenesen lezárták a légteret, így turisták ezrei – köztük számos magyar – rekedtek a városban. A Bors gyűjtötte össze a celebek reakcióit az álomvárosból.
Dubaj a rakétatámadások árnyékában
A térséget érintő rakétatámadás és dróneszközök miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. A légvédelmi rendszerek több eszközt is megsemmisítettek a levegőben, a hatóságok pedig ideiglenesen korlátozták a járatokat.
A kaotikus helyzetben több magyar ismert arc is megszólalt.
„Itt ragadtunk Dubajban”
Varga Krisztián, ismertebb nevén POWERR a TikTokon számolt be arról, hogy nem tudnak hazautazni a járattörlések miatt. Később már komolyabb hangot ütött meg, hangsúlyozva: nemcsak a két háborúzó országban vannak problémák.
Ahogy fogalmazott:
Azóta történtek azért dolgok, én nem poénkodnék már vele. Itt is vannak problémák, nemcsak a két háborúzó országban. Remélem, hogy minden rendben lesz és haza tudunk jutni.
Az elmúlt két órában 270-en írtatok rám, hogy minden rendben van-e, és hogy imádkoztok értem. Nagyon-nagyon köszönöm. Effektíve most még jól vagyok, nem mondom, hogy nem jönnek rakéták, de szinte minden ki van lőve. Ez most így azért sz*r, aludni nem fogok, mit lehet csinálni, túléljük...
– írja a népszerű influenszer és online marketinges, Orosz Péter.
T.Danny exe is bejelentkezett
T. Danny korábbi párja,Kecskés Enikő rövid üzenetben nyugtatta meg követőit, hogy biztonságban vannak.
„Oda csapódott be a rakéta, ahol álltam”
Bódi Csaba megrázó bejegyzést tett közzé: arról írt, hogy
azon a helyszínen történt rakétabecsapódás, ahol egy évvel korábban videót készített.
A zenész a béke fontosságát hangsúlyozta, és arról írt, mennyire megrendítette a hír.
A magyar konzulátus segíti a kint rekedteket
A bizonytalanság közepette a magyar konzulátus folyamatos kapcsolatban áll az érintettekkel. Tájékoztatást adnak a járatok újraindításáról, a biztonsági helyzetről, és szükség esetén segítséget biztosítanak a hazajutás megszervezésében.
A helyi hatóságok szigorították a biztonsági protokollokat, a légvédelmi rendszerek működnek, a háttérben dolgozó szakemberek pedig azon dolgoznak, hogy a Dubajban tartózkodó magyar állampolgárok megfelelő információhoz és védelemhez jussanak a feszült helyzetben.
Megszólalt Keleti Andrea is: így jutott ki a dubaji rakétatámadásból
Bár személyesen már nincs veszélyben, továbbra is aggodalommal követi a térség híreit és tartja a kapcsolatot az ismerőseivel. Elmondása szerint eddig úgy tűnik, hogy nem történt komolyabb személyi sérülés, ami mindenképpen megnyugtató.