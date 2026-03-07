Szívszorító vallomást tett Dudás Miklós párja

A bejegyzésben a világbajnok kajakos Dudás Miklós özvegye arról írt, hogy kisfiuk, Miló minden nap az édesapjára gondol: ő az első és az utolsó gondolata. A kisfiú gyakran sír az apukája után, és puszit küld neki, abban a hitben, hogy az apukája valahol érzi és látja őket.

Szigligeti Ivett szivszorító vallomást tett Dudás Miklósról és a kisfiukról

Fotó: Mediaworks

A Balatonnál készült fotó egy gondtalan pillanatot idéz fel: akkor még senki sem gondolta,

hogy az együtt töltött percek ilyen hamar válnak majd fájdalmas emlékké.

Az egész országot sokkolta Dudás Miklós halála

Január 5-én tudtuk meg: meghalt Dudás Miklós. A 34 éves világbajnok kajakozó holttestére XVIII. kerületi otthonában találták rá. Amikor édesanyja és két gyermeke anyja megpróbált hozzá bejutni, rájöttek, hogy be van zárva a bejárati ajtó. Zárszakértővel tudtak bejutni. Közigazgatási eljárás indult az ügyben, másnap viszont bejelentették a rendőrök, hogy halált okozó testi sértés miatt nyomoznak a rejtélyes haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. Azért változtattak, mert boncolás során olyan sérüléseket találtak a sportoló holttestén, amely felvetette annak gyanúját, hogy talán összeverekedett valakivel, és végül ebbe halt bele. Az ország egyik legjobb nyomozója, a nyugalmazott Kovács Lajos csak az Origónak beszélt arról, hogy szerinte mi történhetett. Erről ebben a cikkünkben olvashat!