Lehet, hogy emiatt halt meg Dudás Miklós

Január 5-én, 34 éves korában holtan találták a világbajnok kajakozót budapesti, 18. kerületi otthonában. Dudás Miklós halála óta családtagjai és barátai is csak találgatják, mi vezethetett a tragédiához. Rátámadt valaki? Ha komoly fájdalmai voltak, miért nem fordult orvoshoz? Elképzelhető, hogy sokkos állapotba került? Vajon mi zajlik le ilyenkor az emberben? A kérdésekre egy kriminológus segítségével kereste a választ a Bors.

Dudás Miklós halálával kapcsolatban csak találgatni lehet (Fotó: Bors)

Ahogy az Origo is megírta, hétfő volt, amikor kiderült, hogy Dudás Miklós meghalt zárt ajtók mögött, kedden már fel is boncolták az egykori sportoló holttestét. Több testrészén is találtak olyan sérüléseket – a fején és a nyakán is–, ami miatt a zárt ajtó mögötti halálesetnél megszokott közigazgatási eljárást büntetőeljárásra változtatták. Egyelőre nem lehet kizárni, hogy valakivel összeverekedett, ami számára végzetesnek bizonyult.

Most halált okozó testi sértés gyanújával vizsgálják rejtélyes halála körülményeit.

„Úgy tudom, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre az üggyel kapcsolatban, úgyhogy elég nehéz általánosságban is válaszolni.

Miért dönthet úgy egy súlyos bántalmazást elszenvedő sportoló, hogy nem kér azonnal orvosi segítséget, hanem hazamegy?

Nos, általánosságban az a jellemző, hogy az áldozatok szégyellik a történteket, ez egy jó fizikumú, sportolói múlttal rendelkező férfinél elképzelhető. Ehhez nem feltétlenül kell, hogy komolyabb mentális probléma álljon a háttérben. De az is lehet, hogy egyszerűen nem ítélte súlyosnak a fizikai állapotát. Miután nem ismerjük a boncjegyzőkönyvet, így minden csak találgatás az ügyben.

A halált okozó testi sértés megvalósulhat úgy, hogy valakit ütés ér, de az az ütés nem a sértett életének kioltására irányul, mégis olyan súlyos, hogy az ütés következtében elhalálozik a sértett.

Az ütés időben akár távolabb is eshet a halál bekövetkeztétől, ilyen esetben az orvosszakértői vélemény fontos információkkal szolgálhat a nyomozóhatóság számára" – közölte a bulvárlappal a kriminológus, akinek nem írták le a nevét.