Lehet, hogy emiatt halt meg Dudás Miklós

Január 5-én, 34 éves korában holtan találták a világbajnok kajakozót budapesti, 18. kerületi otthonában. Dudás Miklós halála óta családtagjai és barátai is csak találgatják, mi vezethetett a tragédiához. Rátámadt valaki? Ha komoly fájdalmai voltak, miért nem fordult orvoshoz? Elképzelhető, hogy sokkos állapotba került? Vajon mi zajlik le ilyenkor az emberben? A kérdésekre egy kriminológus segítségével kereste a választ a Bors.
Ahogy az Origo is megírta, hétfő volt, amikor kiderült, hogy Dudás Miklós meghalt zárt ajtók mögött, kedden már fel is boncolták az egykori sportoló holttestét. Több testrészén is találtak olyan sérüléseket – a fején és a nyakán is–, ami miatt a zárt ajtó mögötti halálesetnél megszokott közigazgatási eljárást büntetőeljárásra változtatták. Egyelőre nem lehet kizárni, hogy valakivel összeverekedett, ami számára végzetesnek bizonyult.
Most halált okozó testi sértés gyanújával vizsgálják rejtélyes halála körülményeit.
„Úgy tudom, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre az üggyel kapcsolatban, úgyhogy elég nehéz általánosságban is válaszolni.
Miért dönthet úgy egy súlyos bántalmazást elszenvedő sportoló, hogy nem kér azonnal orvosi segítséget, hanem hazamegy?
Nos, általánosságban az a jellemző, hogy az áldozatok szégyellik a történteket, ez egy jó fizikumú, sportolói múlttal rendelkező férfinél elképzelhető. Ehhez nem feltétlenül kell, hogy komolyabb mentális probléma álljon a háttérben. De az is lehet, hogy egyszerűen nem ítélte súlyosnak a fizikai állapotát. Miután nem ismerjük a boncjegyzőkönyvet, így minden csak találgatás az ügyben.
A halált okozó testi sértés megvalósulhat úgy, hogy valakit ütés ér, de az az ütés nem a sértett életének kioltására irányul, mégis olyan súlyos, hogy az ütés következtében elhalálozik a sértett.
Az ütés időben akár távolabb is eshet a halál bekövetkeztétől, ilyen esetben az orvosszakértői vélemény fontos információkkal szolgálhat a nyomozóhatóság számára" – közölte a bulvárlappal a kriminológus, akinek nem írták le a nevét.
A tapasztalt nyomozó szerint ez történhetett Dudás Miklóssal
„Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –, hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései. Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához.
Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van.
Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni. Nem biztos, hogy így történt, és még az sem biztos, hogy itt idegenkezűségről van szó! Még lehet az is, hogy rosszul volt és úgy esett el, hogy meghalt, de ezt a szakértőnek kell megállapítania. Neki kell kimondania, hogy azok a sérülések, amelyeket megállapított a boncolás, kialakulhattak-e úgy, hogy valaki rosszul lett és elesett. Egy torkon lévő sérülést az is okozhat, ha az ember öngyilkos akar lenni, fölakasztja magát, de leszakad a kötél.
Nem ismerjük a helyszínt, nem tudjuk, hogy van-e búcsúlevél, nem tudjuk, hogy mi történt.
Annak is van nyoma, ha valaki megpróbál elsősegélyt nyújtani magának, vagy sok gyógyszert vesz be, tehát nagyon sok minden múlik azon, mi van a helyszínen. Nem tudjuk, hogy mit találtak a holttest körül” – mondta Kovács Lajos nyugalmazott nyomozó korábban az Origónak.
Vajon a lakásban találkozott valakivel?
Dudás Miklós holttestét két gyereke édesanyja, Szigligeti Ivett és a saját édesanyja fedezte fel. Rá volt zárva a bejárati ajtó, zárszakértőt kellett hívni, hogy be tudjanak jutni hozzá. Az ország legjobb nyomozóinak egyike szerint az is elképzelhető, hogy valakit beengedett.
Lehet, hogy ez a valaki megverte őt, vagy összeverekedtek, ami sérüléseket okozott Dudás Miklós testén, aztán aki megütötte, elment a lakásból és otthagyta őt. Dudás még magánál volt, be tudta zárni az ajtót. Lehet, hogy azon gondolkozott, hívjon-e mentőt, de arra jutott, hogy nem komolyak a sérülései. Sok mindent lehet. Hogy mi történt, azt a nyomozásnak kell kiderítenie”
– tette hozzá, majd arról beszélt, megkönnyíti a nyomozói munkát, ha találnak olyan felvételt, amelyet a térfigyelők, biztonsági kamerák rögzítettek. Ilyenkor arra is kíváncsiak aktív kollégái, kivel találkozott, kivel beszélt utoljára mobilon.
Nemrég megkerestük a budapesti nyomozókat azzal kapcsolatban, hogy áll most a nyomozás. Erről bővebben ide kattintva olvashat. Arra a kérdésre pedig, hogy a menyasszonya, Szigligeti Ivett hogy van a tragédia óta, ebben a cikkünkben kaphat választ.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.