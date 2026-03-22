Párja szerint Dudás Miklós a túlvilágról üzenhetett

Amint arról az Origo több cikkben is beszámolt, január 5-én édesanyja, valamint gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett talált rá Dudás Miklós holttestére budapesti otthonában. A világbajnok kajakozó ekkor már több napja halott lehetett. Az ügyben előbb közigazgatási hatósági eljárás indult, de a boncolás során felmerült a gyanú, hogy megölhették, ezért már bűnügyi eljárásban próbálják tisztázni halálának körülményeit.

Dudás Miklós „visszatért” a kislánya születésnapján

Fotó: MW archív

A gyászoló özvegy azóta egyedül neveli két közös gyermeküket, és próbálja feldolgozni párja elvesztését. A napokban azonban valami egészen különös történt – írja a Blikkrúzs.

Jelet küldött Dudás Miklós?

Szigligeti Ivett bulit szervezett kislányuk születésnapján, ám az ünneplés váratlan fordulatot vett. Egy titokzatos jel bukkant fel: egy toll, és pont az ünnepi asztalnál. Az édesanya szerint ez nem lehet véletlen.

A tollat Manci szülinapi asztalánál találtam a földön. Tudtam, hogy lélekben itt leszel velünk! Eddig sosem hittem az ilyen jellegű dolgokban, és biztosan többen most is furcsán néznek majd rám, de én ezt most egy igazi jelnek veszem”

– mondta a gyászoló Ivett, aki hisz abban, hogy Miki valamilyen módon még mindig velük van, figyeli őket, és próbál erőt adni a mindennapokhoz.

Korábban is megindító szavakkal beszélt erről:

Azóta is keresem a helyem a világban... Próbáljuk túlélni a gyerekekkel a mindennapokat, próbálok erős lenni miattuk és értük. Próbálom bennük azt erősíteni, hogy bár én maradtam itt egyedül, azért lélekben még mindig itt van az apukájuk, és bízom benne, hogy nekem is küldi az energiát, hogy megfelelően tudjam őket támogatni.”

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.