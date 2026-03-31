Máig halott szerelmével, Dudás Miklóssal beszélget Szigligeti Ivett

A 34 éves világbajnok kajakozóra január 5-én találtak rá holtan budapesti, XVIII. kerületi otthonában. Azóta Dudás Miklós párja életét minden percében szinte kibírhatatlan fájdalom szövi át. Nemrég elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy a nyilvánosság előtt is beszéljen a felfoghatatlan tragédiáról, amely örökre megváltoztatta a családja életét: elveszítette szerelmét, a világbajnok kajakozót. Szigligeti Ivett azt a hétfői napot is felidézte, amikor barátnőjével együtt rátalált gyermekei apjának holttestére. Elmondta, hogy ő maga nem lépett közelebb volt vőlegényéhez, az ajtóban megtorpant, mert valami nem engedte tovább. A gyász legnehezebb időszakáról, a felröppent pletykákról és arról is beszélt, hogyan telnek most a napjai Dudás Miklós nélkül. Nagyon nehezen. Így lehetne ezt összefoglalni, amit azok a mondatok is igazolnak, amelyeket legutóbb posztolt a közösségi oldalára.

Dudás Miklós, Fotó: TV2

Itt állok... és még mindig nem hiszem el. Beszélek Hozzád, csak már nem hallom a válaszod. Hiányzol, Miki. Kimondhatatlanul. Itt csend van... de bennem minden Rólad szól. Hiányzol. Minden nap. Mindennél jobban!"

– üzente szerelmének a Bors szerint Szigligeti Ivett és a sírjáról is mutatott fotót az Insta Storyjában.

Itt a tart a nyomozás Dudás Miklós halálával kapcsolatban

A gyász feldolgozását megnehezíti, hogy a tragédia pontos körülményei továbbra sem tisztázottak. A bizonytalanság pedig számos megválaszolatlan kérdést hagyott maga után, ami komoly lelki terhet jelent a család számára.

A nyomozás még mindig tart, biztosabb információt én se tudok egyelőre az ügyről, ami szintén megnehezíti az amúgy is tragikus helyzetet. A tényen valóban semmi nem változtat, őt már vissza semmi nem hozza, de őszintén szólva csalódott vagyok, nem feltétlen így képzeltem el a nyomozás folyamatát, a rendőrök munkáját. Továbbra is bízom benne, hogy mindent megtesznek, de rengeteg a kérdőjel továbbra is"

– mondta az interjúban a nő, aki a nyomozás lezárására vár, mert szeretné végre megérteni, mi történhetett.

Két hónap telt el, de Dudás Miklós rejtélyes halála körül továbbra is több a kérdés, mint a válasz.

Mi is szeretnénk tudni, mi vezetett odáig, hogy a világbajnok kajakozó ilyen fiatalon meghalt, de leginkább Szigligeti Ivettet emészti a bizonytalanság. Januárban az ügyön nem dolgozó Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredest már megkérdeztük szakértőként. Március elején pedig gondoltunk egyet, és kérdéseket küldtünk a BRFK-nak válaszok reményében. Ezt a választ kaptuk, ennél többet nem voltak hajlandók elárulni:

Tájékoztatjuk, hogy a nyomozás szakértők bevonásával továbbra is folyamatban van."

Több hónapjuk van arra, hogy elkészítsék a szakvéleményüket. Január óta lassan 3 hónap telt el, nemrég kaphatták kézhez a nyomozók a különböző dokumentációkat. Arra a kérdésre, mennyit kell várniuk ezekre, ezt írták a rendőrök:

A szakvéleményre vonatkozó kérdésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 189. § (6) bekezdése értelmében - A szakvélemény – ide nem értve a magánszakértői véleményt – előterjesztésének határideje a két hónapot nem haladhatja meg. Ez a határidő a szakértőnek a határidő lejárta előtt előterjesztett kérelmére egy alkalommal, legfeljebb egy hónappal meghosszabbítható."

Azt viszont nem voltak hajlandók elárulni, mely területek szakértőit kérték fel Dudás Miklós halálának tisztázására. Egy biztos, ezek nélkül nem folytatódhat az érdemi nyomozás a halált okozó testi sértés miatt indult ügyben. Szigligeti Ivettnek tehát még mindig várnia kell a válaszokra azzal kapcsolatban, gyilkosság áldozata lett-e az egykori sportoló, és ha igen, ki ölte meg.