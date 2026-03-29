Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

dunakeszi

Ez a férfi a próbafülkében nemcsak ruhát próbált, hanem szerencsét is

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy férfit keresnek a rendőrök, miután eltűnt egy pénztárca egy áruházi boltban. A dunakeszi pénztárcatolvaj a gyanú szerint a próbafülkéből vitte el a tárcát a benne lévő készpénzzel és iratokkal együtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dunakeszipróbafülkea dunakesziatolvaj nyomábandunakeszi pénztárcatolvajlopásrendőrkapitányságbiztonsági kamera

A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás adatai szerint a dunakeszi pénztárcatolvaj 2026. március 19-én a reggeli órákban vitt el egy áruház próbafülkéjében hagyott pénztárcát, adta hírül a Police.hu.

A rendőrök szerint ő lehet a dunakeszi pénztárcatolvaj, aki a próbafülkéből vitte el a pénztárcát
Fotó: Police.hu

A dunakeszi pénztárcatolvaj nyomában

Az ellopott tárcában személyes okmányok voltak, valamint 400 euró és 50 ezer forint készpénz.

 A rendőrök most azt próbálják kideríteni, ki lehet a felvételeken látható férfi.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság nyomozói arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a képeken látható férfit, vagy tudja, hol tartózkodhat, jelentkezzen.

A hatóságok azt kérik, hogy aki érdemi információval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-97 telefonszámon.

Bejelentést lehet tenni a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112-es segélyhívón is.

 

Nem ez az egyetlen eset mostanában, amikor a rendőrök a lakosság segítségét kérik egy lopás miatt. Egy másik ügyben egy fiatal férfit keresnek, aki a gyanú szerint egy győri cipőboltban vitt el egy sportcipőt fizetés nélkül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!