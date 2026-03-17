Durrdefekt az autópályán: a kamionsofőr rutinján múlt, hogy nem történt tragédia

Az MKIF Zrt. legújabb videója tökéletesen szemlélteti, milyen gyorsan válhat kritikussá a helyzet a sztrádán. Egy kamion durrdefektet kapott menet közben, ami nemcsak a sofőr, hanem a körülötte haladók életét is közvetlen veszélybe sodorta.

Kamion kapott durrdefektet menet közben a sztrádán Fotó: részlet az MKIF Zrt. videójából

A felvételen jól látható, hogy a több tonnás jármű irányíthatósága a másodperc törtrésze alatt megváltozott. A sofőr lélekjelenlétének és rutinjának köszönhetően sikerült elkerülni a sáv elhagyását vagy a borulást, így szerencsére nem történt súlyos baleset.

Ezt tegyünk, ha menet közben durrdefektet kapunk

Maradjunk nyugodtak, a pánik csak ront a helyzeten.

Fogjuk a kormányt két kézzel, határozottan, hogy ellentartsunk a rántásnak.

Ne rántsuk el a kormányt és ne tapossunk bele hirtelen a fékbe.

Engedjük fel a gázt és óvatos fékezéssel lassítsunk.

Amennyire a forgalmi helyzet engedi, húzódjunk le a leállósávra.

Az MKIF Zrt. arra is figyelmeztet, hogy a tragédiák megelőzése szempontjából kiemelten fontos a gumiabroncsok rendszeres ellenőrzése és a megfelelő követési távolság megtartása. Mint írják, a 2 másodperces követési távolság életet menthet, hiszen időt és teret ad a biztonságos fékezésre, manőverezésre.

Így blokkolhatják a forgalmat a kamionok a sztrádán

Az M1-es autópályán egyetlen rossz döntés is elég lehet ahhoz, hogy percek alatt kilométeres torlódás alakuljon ki. A rendőrség szerint gyakran egy szabálytalanul megálló kamion indítja el a fantomdugók kialakulását.