Durrdefekt az autópályán: a kamionsofőr rutinján múlt, hogy nem történt tragédia

Újabb, autópályán rögzített felvételt tett közzé közösségi oldalán az MKIF Zrt. A videón az látszik, amint egy kamion menet közben durrdefektet kap, amitől a monstrum irányíthatósága egy pillanat alatt megváltozott. Az, hogy nem történt komoly baleset, csak a sofőr lélekjelenlétének és rutinjának köszönhető.
Az MKIF Zrt. legújabb videója tökéletesen szemlélteti, milyen gyorsan válhat kritikussá a helyzet a sztrádán. Egy kamion durrdefektet kapott menet közben, ami nemcsak a sofőr, hanem a körülötte haladók életét is közvetlen veszélybe sodorta.
A felvételen jól látható, hogy a több tonnás jármű irányíthatósága a másodperc törtrésze alatt megváltozott. A sofőr lélekjelenlétének és rutinjának köszönhetően sikerült elkerülni a sáv elhagyását vagy a borulást, így szerencsére nem történt súlyos baleset.
Ezt tegyünk, ha menet közben durrdefektet kapunk
- Maradjunk nyugodtak, a pánik csak ront a helyzeten.
- Fogjuk a kormányt két kézzel, határozottan, hogy ellentartsunk a rántásnak.
- Ne rántsuk el a kormányt és ne tapossunk bele hirtelen a fékbe.
- Engedjük fel a gázt és óvatos fékezéssel lassítsunk.
- Amennyire a forgalmi helyzet engedi, húzódjunk le a leállósávra.
Az MKIF Zrt. arra is figyelmeztet, hogy a tragédiák megelőzése szempontjából kiemelten fontos a gumiabroncsok rendszeres ellenőrzése és a megfelelő követési távolság megtartása. Mint írják, a 2 másodperces követési távolság életet menthet, hiszen időt és teret ad a biztonságos fékezésre, manőverezésre.
