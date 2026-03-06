Elkészült a Dunába fulladt Egressy Mátyás toxikológiai vizsgálata – mutatjuk, hogy mit állapítottak meg

Egressy Mátyás január 17-én tűnt el, miután hajnalban egyedül távozott egy belvárosi szórakozóhelyről, de nem ért haza. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervekkel, civil szervezetekkel és önkéntesekkel közösen indított nagyszabású keresést, valamint elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, a mobiltelefon-adatokat, és tanúkat is kihallgattak.

Egressy Mátyás szervezetében nem volt drog, és külső kényszer nélkül esett a Dunába

Fotó: Police.hu/Fülöp Máté

A nyomozók másodpercről másodpercre átnézték a szórakozóhely belső felvételeit, ebből az derült ki, hogy a fiú egy pillanatra sem hagyta őrizetlenül a poharát. Előkerült egy dunai hajó fedélzetikamera-felvétele is, ez arra mutatott, hogy Mátyás a Lánchídról zuhant a folyóba. Ezt a gyanút erősítette az is, hogy a tinédzser kulcscsomóját a Lánchídon találták meg. A budapesti rendőrök időközben azonosították és elfogták azt a férfit, aki egy buszon megtalálta és eltulajdonította a fiatal elveszített mobiltelefonját.

Hetekkel később adta vissza a Duna Egressy Mátyás holttestét

A napokig tartó kutatás során a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szonárral felszerelt hajókkal vizsgálta át a zajló folyót. A fiatal holttestére végül február 21-én találtak rá a Dunában, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerre délre.

Hullámsírba vitte a titkát a fiú

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló sérülést, a toxikológiai vizsgálat pedig kimutatta, hogy a fiú szervezetében nem volt kábítószer, gyógyszer vagy egyéb pszichoaktív anyag – írja a Police.hu.

A közigazgatási hatósági eljárás során minden lehetséges nyomot és szóbeszédet ellenőriztek, de semmi nem támasztotta alá, hogy Mátyás – akár önszántából, akár tudtán kívül – kábítószert fogyasztott volna. A rendelkezésre álló adatok szerint a fiú külső kényszer nélkül esett a Dunába, és a tragédia indítékát is magával vitte a jeges folyóba.