Tragikus baleset: két turistát taposott halálra egy elefánt Zambiában

Egy angliai bírósági meghallgatáson derültek ki a részletek annak a tragédiának az ügyében, amelyben egy elefánt szó szerint másodpercek alatt halálra taposott két nőt egy zambiai szafarin – írta a People.com. A 68 éves Easton Taylor és a 67 éves Alison Taylor 2025. július 3-án vettek részt egy gyalogos szafarin a dél-luangwai nemzeti parkban, amikor az állat megtámadta őket. Mindketten a helyszínen belehaltak sérüléseikbe.

A Bradfordi Halottkém Bíróság előtt tartott meghallgatáson Caroline Chandler helyettes halottkém tragikus balesetként minősítette az esetet, kiemelve, hogy az események pillanatok alatt zajlottak le. A tárgyalást korábban elhalasztották, amíg meg nem érkezik a zambiai turisztikai minisztérium jelentése, azonban a halottkém szerint az „nem adott sokkal több információt”. A bíróságon elhangzott, hogy Easton unokatestvérével, Alisonnal érkezett a szafarira, amelyet az Expert Africa utazási iroda szervezett. A program szerint a csoport gyalog indult a Luangwa folyóhoz, ahol kenuval keltek volna át, majd repülővel folytatták volna útjukat egy táborba.

A túravezető korábban észrevett egy nőstény elefántot a borjával, de az állatok ekkor még távol voltak, és nyugodtnak tűntek. A biztonság érdekében az útvonalat módosították, hogy a szélirányt kihasználva észrevétlenek maradjanak.

A tragédia azonban váratlanul következett be. A beszámolók szerint az elefánt hátulról rohant rájuk. A nyomolvasó észlelte a veszélyt, és figyelmeztette a kísérőt, aki riasztólövést adott le, de az állat nem torpant meg.

Az elefánt rendkívül gyorsan utolérte a csoportot. Easton elesett, míg Alison – aki lábproblémákkal küzdött – volt az első, akire az állat rátámadt. Mindketten súlyos, mellkasi sérüléseket szenvedtek, amelyek végzetesnek bizonyultak.

A halottkém hangsúlyozta videóhíváson keresztül beszélt Easton testvérével és hangsúlyozta neki, hogy Easton egy békés kirándulásra indult aznap, és semmi nem utalt arra, hogy az események ilyen tragikus fordulatot vesznek.

Sok megválaszolatlan kérdés van, és remélem, sikerül tisztázniuk ezeket, hogy te és a család többi tagja is le tudjátok zárni ezt az ügyet.

– mondta a halottkém az elhunyt nő fivérének.