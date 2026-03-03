Kiderült, hogy ki volt a Srí Lanka-i elefánttámadás magyar áldozata – emberi mulasztás is hozzájárulhatott a halálához

Hírlevél
Túl későn került orvoshoz, ez is közrejátszhatott annak a magyar férfinek a halálában, akivel február 15-én Srí Lankán végzett egy megvadult állat. Az elefánttámadás áldozata egy 67 éves, nyugdíjas professzor volt.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, felesége szeme láttára halt meg az a 67 éves magyar férfi, akire február 15-én támadt rá egy vadon élő elefánt Srí Lankán, a Sigiriya szikla közelében egy turista ösvényen. A nő tehetetlenül nézte végig, ahogy a több tonnás állat ráront a férjére és halálra tapossa. A Blikk most újabb, megdöbbentő részleteket közölt az elefánttámadással kapcsolatban.

67 éves, nyugdíjas professzor volt az elefánttámadás áldozata
 67 éves, nyugdíjas professzor volt az elefánttámadás áldozata / Fotó: illusztráció/Pexels

A bulvárlap úgy értesült, hogy az áldozat egy nyugdíjas professzor, A. József volt. Azt egyelőre nem közölték, hogy milyen tudományterületen dolgozott, arra azonban fény derült, hogy a férfi jelentős késéssel jutott el a kórházba, ahol szakszerű orvosi ellátást kaphatott volna.

Végzetes elefánttámadás: nem találták a mentő sofőrjét

A Srí Lanka-i hatóságok közlése szerint, miután az elefánt rátámadt a férfire, a környékbeliek a segítségére siettek, és sikerült az erdőbe kergetniük az állatot. Ezután a sérültet egy háromkerekű járgányra tették, hogy azzal mielőbb orvoshoz juttassák.

A professzort a járművel elvitték a látogatók számára fenntartott Központi Kulturális Alap irodájához, mert  ott mindig van egy bevetésre kész mentőautó. 

A mentő sofőrjét azonban hiába keresték, nem került elő. Ezért a segítők a háromkerekűvel – rajta a haldokló férfivel – elindultak, és végül így vitték el a Sigiriya megyei kórházba.

Ám a magyar férfi életét már ott sem tudták megmenteni, belehalt a sérüléseibe.

Gyakran átvonulnak ott a vadon élő elefántok

A rendőrség közölte, a támadás akkor történt, amikor a férfi és a felesége két csodás természeti látnivaló, Sigiriya és Pidurangala meglátogatása után sétáltak vissza a szállodájukba. A támadás helyszínének környékén végig táblák figyelmeztetik az arra járókat, hogy ott rendszeresen átvonulnak vadon élő elefántok.

A helyiek szerint azonban hiába vannak kint a táblák, már a tragédia másnapján rengeteg turista csatangolt ugyanott olyan kísérő nélkül, aki jól ismerné az állatok mozgását.

 

