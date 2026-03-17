Töltés közben kigyulladt és kiégett egy elektromos autó Ócsán

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán számolt be arról, hogy hétfőn töltés közben kigyulladt egy elektromos autó Ócsán, egy családi ház udvarán. A lángok a lakóépületet is fenyegették, ezért a helyszínen tartózkodók az utcára tolták a lángoló járművet. Közülük két személyt a mentők megfigyelésre kórházba szállítottak.

Kigyulladt és teljesen kiégett az elektromos autó Ócsán Fotó: Dabas HTP

Mire a dabasi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autó már teljes terjedelmében égett. Oltás közben a lánglovagok folyamatosan mérték az akkumulátor hőmérsékletét, mivel az a külső hűtés ellenére folyamatosan emelkedett. Végül oltólándzsa segítségével vizet juttattak az akkupakkba, így hűtötték vissza a felforrósodott akkumulátorokat, majd eloltották a lángokat.

Tűzveszélyesebbek-e az elektromos autók?

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint bár az elektromos járművekben keletkező tüzek látványosak, nem gyullad ki belőlük több, mint a hagyományos meghajtású járművekből. Többnyire nem az akkumulátor, hanem az autó egyéb részei kapnak lángra. Nem ritka, hogy töltés közben keletezik tűz, ez főleg akkor következik be, amikor hosszabbítóval töltik az elektromos autót.

Az elektromos autókat kizárólag a járműhöz tartozó töltővel, hosszabbító közbeiktatása nélkül szabad tölteni!

Fotó: Dabas HTP

Ezt tegye, ha mégis kigyullad elektromos járműve

A legfontosabb az áramtalanítás, az akkumulátorok folyamatos hűtése és a visszagyulladás megakadályozása – de ez utóbbi feladat már a tűzoltókra hárul.

A legjobb, ha:

Megpróbál nyílt terepen, épülettől, járművektől távol megállni.

Kimondottan a lítiumionakkumulátor-tüzek oltására szolgáló speciális, zselé alapú oltóanyagot tartalmazó tűzoltó készülékekkel kezd el oltani.

Lehet, hogy az oltáshoz több tűzoltó készülékre lesz szükség, ezért kérjen segítséget a többi járművezetőtől.

Ha nem tudja eloltani, menjen távolabb az autótól, ugyanis az égő akkumulátorból mérgező gázok szabadulnak fel.

Akár sikerül, akár nem, hívni kell a 112-es segélyhívószámot.

