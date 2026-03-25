Betörés közben történt a baj – életmentés lett a helyszínelésből

Egy betörés miatt riasztott rendőrök munkája vett váratlan fordulatot Baranya vármegyében. Az életmentés került előtérbe, amikor a helyszínelés közben egy idős férfi eszméletét vesztette.

Járányi Norbert és Tumpek György gyors reagálásának köszönhetően a helyszínelés átváltott életmentésbe

Fotó: Police.hu

Életmentés egy betörés helyszínén

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Technikai Osztály munkatársai egy Gödre családi ház udvar területén rögzítették a betörés nyomait, amikor az ott élő 73 éves férfi rosszul lett.

A házaspár korábban azért értesítette a rendőröket, mert fényes nappal betörtek hozzájuk. Az elkövető a bejárati ajtót feszegette, de a házigazda észlelte, így végül elmenekült. A rendőrök nem sokkal később elfogták a betörőt.

A helyszínelés közben azonban újabb drámai esemény történt: a férfi felesége segítséget kért a technikusoktól, mert a férje hirtelen rosszul lett.

Azonnal megkezdték az újraélesztést

A rendőrök először azt hitték, az izgalom okozta a rosszullétet, de a szobába lépve látták, hogy a férfi eszméletlenül fekszik, és nem lélegzik.

Járányi Norbert azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, és megkezdte az újraélesztést, miközben társa, Tumpek György mentőt hívott, és segített a beavatkozásban.

A mentésirányító folyamatosan irányította őket telefonon keresztül, miközben útnak indította a mentőegységeket.

Küzdelem az életért

A két rendőr felváltva végezte a mellkaskompressziót, és kitartóan dolgoztak, amíg a mentők meg nem érkeztek. A férfi állapota többször is ingadozott, de nem adták fel.

Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, átvették az ellátást, miközben a rendőrök tovább segítették a munkájukat. A helyszínen közel egy órán át küzdöttek a férfi életéért.

Végül sikerült stabilizálni az állapotát, és kórházba szállították.

Elismerést kaptak a rendőrök

Az életmentés elismeréseként Dr. Szijártó István dandártábornok dicséretben és pénzjutalomban részesítette a két rendőrt. A technikusok szerényen nyilatkoztak, hangsúlyozva: nem tartják magukat hősnek, egyszerűen csak tették a dolgukat. Kiemelték a mentősök munkáját is, akik szerintük rendkívüli szakértelemmel és nyugalommal kezelték a kritikus helyzetet.