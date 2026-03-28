Nem esett pánikba: testvére életét mentette meg az esztergomi kisfiú

48 perce
Példamutató lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy gyermek, amikor testvére hirtelen rosszul lett Esztergomban. Az életmentő gyors reakciója kulcsszerepet játszott abban, hogy időben érkezett a segítség.
A 10 év körüli kisfiú bámulatos lélekjelenléte megmentette a testvérét Esztergomban, amikor a bátyja a közös rollerezés során hirtelen rosszul lett. Az életmentő kisfiú azonnal cselekedett, és döntése kulcsszerepet játszott abban, hogy időben érkezett a segítség. A Komárom-Eszergom vármegyei hírportál számolt be a kis esztergomi hős bátorságáról, amely a felnőttek számára is példamutató. 

Az ifjú esztergomi hős lélekjelenléte életmentőnek bizonyult, azonnal a testvére segítségére sietett Fotó: MW archív

Életmentő kisfiú: így mentette meg testvére életét

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése szerint a két testvér éppen rollerezett egy bicikliúton, amikor az idősebb fiú erős fejfájásra panaszkodott. Rövid időn belül félreállt, leült, majd elvesztette az eszméletét, és görcsroham jelentkezett nála.

Ekkor lépett közbe a kisfiú, a gyermek azonnal tárcsázta a segélyhívót, és pontosan követte a mentésirányító utasításait.

A fiú higgadtan számolt be testvére állapotáról, miközben a vonal másik végén folyamatosan segítették őt. A mentésirányítás nagy erőket mozgósított, és végig kapcsolatban maradt vele a segítség megérkezéséig.

Először egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, majd rövid időn belül esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez. A bátor kisfiú végig segítette a mentők munkáját, miközben testvére állapotát stabilizálták.

A rosszul lett fiú időközben magához tért, majd stabil állapotban kórházba szállították. A helyszínre érkező szülők is megnyugodhattak.

A történet ismét rámutat arra, hogy a gyors reagálás és a lélekjelenlét életet menthet – ahogy azt az esztergomi kis hős bátorsága is bizonyítja.

