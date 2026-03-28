Nem esett pánikba: testvére életét mentette meg az esztergomi kisfiú

A 10 év körüli kisfiú bámulatos lélekjelenléte megmentette a testvérét Esztergomban, amikor a bátyja a közös rollerezés során hirtelen rosszul lett. Az életmentő kisfiú azonnal cselekedett, és döntése kulcsszerepet játszott abban, hogy időben érkezett a segítség. A Komárom-Eszergom vármegyei hírportál számolt be a kis esztergomi hős bátorságáról, amely a felnőttek számára is példamutató.

Az ifjú esztergomi hős lélekjelenléte életmentőnek bizonyult, azonnal a testvére segítségére sietett Fotó: MW archív

Életmentő kisfiú: így mentette meg testvére életét

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése szerint a két testvér éppen rollerezett egy bicikliúton, amikor az idősebb fiú erős fejfájásra panaszkodott. Rövid időn belül félreállt, leült, majd elvesztette az eszméletét, és görcsroham jelentkezett nála.

Ekkor lépett közbe a kisfiú, a gyermek azonnal tárcsázta a segélyhívót, és pontosan követte a mentésirányító utasításait.

A fiú higgadtan számolt be testvére állapotáról, miközben a vonal másik végén folyamatosan segítették őt. A mentésirányítás nagy erőket mozgósított, és végig kapcsolatban maradt vele a segítség megérkezéséig.

Először egy mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, majd rövid időn belül esetkocsi is csatlakozott az életmentéshez. A bátor kisfiú végig segítette a mentők munkáját, miközben testvére állapotát stabilizálták.

A rosszul lett fiú időközben magához tért, majd stabil állapotban kórházba szállították. A helyszínre érkező szülők is megnyugodhattak.

A történet ismét rámutat arra, hogy a gyors reagálás és a lélekjelenlét életet menthet – ahogy azt az esztergomi kis hős bátorsága is bizonyítja.

