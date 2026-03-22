körözés

Nem akarta a rácsok mögött tölteni 20. születésnapját, inkább olajra lépett

Ravai Anikó Renáta nem kezdte meg kiszabott büntetésének letöltését. A csinos, 20 éves nő ellen a Debreceni Törvényszék büntetés-végrehajtási bírója bocsátott ki elfogatóparancsot.
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság körözést folytat a debreceni születésű Ravai Anikó Renáta felkutatása érdekében. A nő ellen, aki március 12-én ünnepelte huszadik születésnapját, a Debreceni Törvényszék büntetés-végrehajtási bírója bocsátott ki elfogatóparancsot – írja a Police.hu. 

Elfogatóparancs alapján keresik a 20 éves nőt
Elfogatóparancs alapján keresik a 20 éves nőt Fotó: Police.hu

A körözés jogalapja egy korábban elkövetett testi sértés, azonban a fiatal nő a kiszabott szabadságvesztésének letöltését nem kezdte meg, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.

Elfogatóparancs alapján keresik, jelentkezzen, ha látta!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Ravai Anikó Renáta hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

  • Berettyóújfalui Rendőrkapitányság: 06-54-402-024 vagy 06-70-492-0650
  • Névtelenség megőrzése mellett a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111
  • Központi segélyhívó számon: 112

