Nem akarta a rácsok mögött tölteni 20. születésnapját, inkább olajra lépett

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság körözést folytat a debreceni születésű Ravai Anikó Renáta felkutatása érdekében. A nő ellen, aki március 12-én ünnepelte huszadik születésnapját, a Debreceni Törvényszék büntetés-végrehajtási bírója bocsátott ki elfogatóparancsot – írja a Police.hu.

Elfogatóparancs alapján keresik a 20 éves nőt Fotó: Police.hu

A körözés jogalapja egy korábban elkövetett testi sértés, azonban a fiatal nő a kiszabott szabadságvesztésének letöltését nem kezdte meg, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.

Elfogatóparancs alapján keresik, jelentkezzen, ha látta!

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Ravai Anikó Renáta hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, tegyen bejelentést az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság: 06-54-402-024 vagy 06-70-492-0650

Névtelenség megőrzése mellett a Telefontanú zöldszámán: 06-80-555-111

Központi segélyhívó számon: 112

