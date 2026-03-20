fogel viktória

Elszökött otthonról egy 13 éves kislány – segítsen megtalálni!

A rendőrség nagy erőkkel keresi Fogel Viktóriát, akinek nemrég nyoma veszett. A 13 éves lány március 20-án elszökött komáromi otthonából, azóta sehol nem találják.
A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Fogel Viktória kapcsán, akinek március 20-án veszett nyoma. A 13 éves lány engedély nélkül távozott komáromi otthonából, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a képen látható elszökött kamasz tartózkodási helyévről bármilyen információval rendelkeznek – írja a Kemma.hu.

Fogel Viktória március 20-án elszökött komáromi otthonából  Fotó: Police.hu

Az elszökött lány személyleírása

A Police.hu-n található körözési adatlapja szerint Fogel Viktória 154-156 centiméter magas, vékony, testsúlya 41 kilogramm. Szőke, vállig érő hajú, barna szemű, orra alatt heg látható. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Hátizsákja fekete-lila színű.

 Tartózkodási helyéről bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Megtalálták az eltűnt magyar kislányt

Két nap után került elő a hajdú-bihari gyermek. Megtalálták az 5 éves debreceni kislányt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

