Rendkívüli

Új felmérés érkezett a billegő körzetekből – Magyar Péter ennek nem fog örülni

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

hatóságok

11 éves kisfiút keresnek a hatóságok

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy 11 éves fiú miatt indult keresés Tolna vármegyében, miután nyoma veszett a gyermekotthonból való távozása után. A hatóságok egy eltűnt kisfiút keresnek, ezért a lakosság segítségét is kérik a felkutatásában.
hatóságoklakosságtelefontanútolna vármegyekaraszi nikolász gézasegítséggyermekeltűntrendőrség

A rendőrség jelenleg egy eltűnt gyermek felkutatásán dolgozik Tolna vármegyében. A hatóságok minden információt igyekeznek összegyűjteni, amely segíthet megtalálni a fiút – írta a Teol.hu.

Eltűnt gyermeket keres a rendőrség
Fotó: Police.hu

A Bonyhádi Rendőrkapitányság eljárást indított Karaszi Nikolász Géza eltűnése miatt és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelezze azt.

Eltűnt kisfiút keresnek a rendőrök

A 11 éves fiú a kétyi gyermekotthon lakója. A rendelkezésre álló információk szerint 2026. február 13-án a délutáni órákban engedély nélkül távozott az intézményből. Azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A fiú körülbelül 140 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid barna haja van.

A lakosság segítségét kérik

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a fiút, vagy tud valamit a jelenlegi tartózkodási helyéről, mielőbb jelezze a hatóságok felé.

Bejelentést lehet tenni személyesen bármely rendőri szervnél, telefonon a 06-74-550-950-es számon, valamint az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon. Sürgős esetben a 112-es segélyhívó is hívható.

A hatóságok bíznak benne, hogy a lakosság segítségével hamar sikerül nyomára bukkanni a fiúnak.

A Makói Rendőrkapitányság továbbá nagy erőkkel keres több kiskorút is, akiknek az elmúlt napokban veszett nyoma. A hatóságok a lakosság segítségét kérik a rejtélyes körülmények között eltűnt hét gyermek felkutatásához.

 

