11 éves kisfiút keresnek a hatóságok

A rendőrség jelenleg egy eltűnt gyermek felkutatásán dolgozik Tolna vármegyében. A hatóságok minden információt igyekeznek összegyűjteni, amely segíthet megtalálni a fiút – írta a Teol.hu.

Eltűnt gyermeket keres a rendőrség

Fotó: Police.hu

A Bonyhádi Rendőrkapitányság eljárást indított Karaszi Nikolász Géza eltűnése miatt és arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, jelezze azt.

Eltűnt kisfiút keresnek a rendőrök

A 11 éves fiú a kétyi gyermekotthon lakója. A rendelkezésre álló információk szerint 2026. február 13-án a délutáni órákban engedély nélkül távozott az intézményből. Azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A fiú körülbelül 140 centiméter magas, vékony testalkatú, rövid barna haja van.

A lakosság segítségét kérik

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a fiút, vagy tud valamit a jelenlegi tartózkodási helyéről, mielőbb jelezze a hatóságok felé.

Bejelentést lehet tenni személyesen bármely rendőri szervnél, telefonon a 06-74-550-950-es számon, valamint az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon. Sürgős esetben a 112-es segélyhívó is hívható.

A hatóságok bíznak benne, hogy a lakosság segítségével hamar sikerül nyomára bukkanni a fiúnak.

A Makói Rendőrkapitányság továbbá nagy erőkkel keres több kiskorút is, akiknek az elmúlt napokban veszett nyoma. A hatóságok a lakosság segítségét kérik a rejtélyes körülmények között eltűnt hét gyermek felkutatásához.