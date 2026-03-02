Keresőakció indult az eltűnt 17 éves sportoló lány megtalálására

A eltűnt fiatal lány tartózkodási helye február 20. óta ismeretlen. Szajka Zsaklin Vanessza eltűnése ügyében a Komlói Rendőrkapitányság adott ki körözést – írja a Bama.hu.

Az eltűnt Szajka Zsaklin Vanessza tíz napja nem adott életjelet magáról / Fotó: Police.hu

Tehetséges sportoló az eltűnt baranyai lány

Szajka Zsaklin Vanessza 2008. június 16-án született Budapesten. Testmagassága 161–165 centiméter, fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete maxi kabátot, kék farmernadrágot és fekete haspólót viselt.

Iskoláit rendre sportversenyeken képviselte, ahol szép eredményeket ért el több sportágban is.

A rendőrség kéri, hogy aki a fiatal lány tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármely rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 36(72)582-446-os telefonszámon, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Petrát és Adriánt is keresi a rendőrség

A Miskolci Rendőrkapitányság körözést rendelt el a kiskunhalasi születésű, 13 éves Tóth Petra és a miskolci születésű, 15 éves Tóth Adrián eltűnése miatt. A testvérek február 25-én távoztak ismeretlen helyre, azóta nem adtak életjelet magukról.