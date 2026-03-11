Kiderült, mi történt a hét eltűnt Buzás gyerekkel: erre senki sem számított!

Hírlevél
A Makói Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresett egy hétgyermekes családot. A népes testvérsor minden tagja egyszerre került fel az eltűnt személyek listájára.
A nyomozás során kiderült, hogy a hét Buzás vezetéknevű gyermek egy nevelőotthonból távozott ismeretlen helyre március 7-én. Vad János Róbert őrnagy, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa tájékoztatása szerint a korábban nehéz körülmények között élő család már biztosan külföldön tartózkodik. A gyerekek azért lettek hivatalosan kerestetve, mert távozásukat nem jelentették be, de azóta bebizonyosodott: a családfő külföldi munkavállalása miatt hagyták el az országot, így valójában nincsenek veszélyben, noha a nyilvántartásban még eltűnt státuszban szerepelnek.

Eltűnt a teljes Buzás család (Illusztráció)
Fotó: Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség/Facebook

Külföldre távozott a hét eltűnt kisgyermek

Az érintett kiskorúak többsége baranyai kötődésű: a legfiatalabb a mindössze kétéves Ábel, őt követi Ádám Kevin, Dominik, a hétesztendős Rubina Anita, valamint a hároméves Lilien. A testvérsor legidősebb tagjai a nyolcéves György és a tízéves Amira. Bár a család tartózkodási helye már ismert, a rendőrségnek hivatalos protokoll szerint meg kell bizonyosodnia a gyermekek jólétéről, mielőtt lezárnák az ügyet.

 

