Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Olvasta?

Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy csobánkai idős ember nyomába indultak a rendőrök, akik a kutató-mentők segítségét is kérték. Megtalálták az eltűnt férfit, de már nem lehetett rajta segíteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pest vármegyei kutató - mentő szolgálatáldozatsegítő központbanhungobaranya vármegyébeneltűnt férfisegítségCsobánkaholttestpestmegtalálták

Ahogy azt tőlük megszokhattuk, most is a közösségi oldalukon számoltak be a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO hősei a legújabb sikeres keresésükről, amely az eltűnt férfi tekintetében tragikusan ért véget. Megtalálták a csobánkai idős embert, akit a rendőrök is égen-földön kerestek, miután le tudták szűkíteni a területet, hol lehet, de már csak a holttestét láthatták. 

Megtalálták az eltűnt csobánkai férfi holttestét
Megtalálták az eltűnt csobánkai férfi holttestét
Fotó: Facebook - Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Tegnap, hétfőn a Pest vármegyei rendőrség kérte szolgálatunk segítségét egy eltűnt személy felkutatásához. Az információk szerint egy idős, beteg férfi a hajnali órákban hagyta el csobánkai otthonát, ismeretlen helyre távozva. A helyszínre érkezve a szokásos protokoll szerint egyeztettünk a keresést koordináló rendőrséggel, majd megkezdtük a kijelölt terület átfésülését. Sajnos a kutatás tragikus véget ért: az ingatlantól alig néhány száz méterre, egy erdős területen találtuk meg az eltűnt személyt, akinek az életén már nem lehetett segíteni. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak"

– olvasható a posztjukban. 

Eltűnt négy testvér Baranya vármegyében, mind kisgyerekek még

Eközben a makói rendőrök négy pécsi születésű gyereket keresnek, feltehetően testvéreket. Körözési adatlapjaik alapján március 7-én veszett nyoma mindegyiküknek, azóta nem tudják, hol lehetnek. A legkisebb 2 éves, a legnagyobb 8. A fotóikat ide kattintva nézheti meg!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!