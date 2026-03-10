Ahogy azt tőlük megszokhattuk, most is a közösségi oldalukon számoltak be a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO hősei a legújabb sikeres keresésükről, amely az eltűnt férfi tekintetében tragikusan ért véget. Megtalálták a csobánkai idős embert, akit a rendőrök is égen-földön kerestek, miután le tudták szűkíteni a területet, hol lehet, de már csak a holttestét láthatták.

Megtalálták az eltűnt csobánkai férfi holttestét

Fotó: Facebook - Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Tegnap, hétfőn a Pest vármegyei rendőrség kérte szolgálatunk segítségét egy eltűnt személy felkutatásához. Az információk szerint egy idős, beteg férfi a hajnali órákban hagyta el csobánkai otthonát, ismeretlen helyre távozva. A helyszínre érkezve a szokásos protokoll szerint egyeztettünk a keresést koordináló rendőrséggel, majd megkezdtük a kijelölt terület átfésülését. Sajnos a kutatás tragikus véget ért: az ingatlantól alig néhány száz méterre, egy erdős területen találtuk meg az eltűnt személyt, akinek az életén már nem lehetett segíteni. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak"

– olvasható a posztjukban.

Eltűnt négy testvér Baranya vármegyében, mind kisgyerekek még

Eközben a makói rendőrök négy pécsi születésű gyereket keresnek, feltehetően testvéreket. Körözési adatlapjaik alapján március 7-én veszett nyoma mindegyiküknek, azóta nem tudják, hol lehetnek. A legkisebb 2 éves, a legnagyobb 8. A fotóikat ide kattintva nézheti meg!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



