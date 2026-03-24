Előkerült a karácsony óta eltűnt édesanya, ám ami ezután történt, arra senki sem számított

Hónapokig tartó bizonytalanság után váratlanul életjelet adott magáról az a 42 éves édesanya, akinek még tavaly szenteste veszett nyoma. A Feol.hu-nak nyilatkozott a lánya, aki az elmúlt időszakban minden követ megmozgatott, hogy a rendőrség által is eltűnt személyként körözött anyja nyomára bukkanjon.

Amit az eltűnt édesanya mondott, az mindent megváltoztatott

Váratlan döntést hozott az eltűnt édesanya

Cintia hónapokon át fáradhatatlanul küzdött és a közösségi médiában is naponta üzent édesanyjának. A húsvéti időszak végül meghozta a várva várt áttörést, ám a keresés lezárultával az örömhír pillanatok alatt családi drámává alakult.

A lány a Feol.hu-nak adott nyilatkozatában köszönte meg az összefogást, de őszintén vallott a sokkoló fordulatról is:

édesanyja egy videóhívásban közölte, hogy jól van, de nem kíván hazatérni.

Az eltűnt asszony döntése értelmében minden kapcsolatot megszakít a családjával, így Cintiának és öccsének a megnyugvás helyett a fájdalmas tudomásulvétel és a továbblépés maradt feladatul.

Miközben a móri család az életjelet adó édesanya döntésével küzd, egy másik vármegyében tragikusabb véget ért a keresés, miután Tiszakécskén egy korhadt fa alatt bukkantak rá egy eltűnt személy holttestére, amivel kapcsolatban a rendőrség már gyilkosság miatt nyomoz.