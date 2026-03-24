Előkerült a karácsony óta eltűnt édesanya, ám ami ezután történt, arra senki sem számított

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hónapokig tartó bizonytalanság után végre életjelet adott magáról a tavaly szentestén köddé vált 42 éves móri édesanya. A lánya, Cintia kitartó keresése azonban drámai fordulatot vett, amikor egy fagyos hangvételű videóhívás során szembesülnie kellett a fájdalmas igazsággal az eltűnt édesanyjáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hónapokig tartó bizonytalanság után váratlanul életjelet adott magáról az a 42 éves édesanya, akinek még tavaly szenteste veszett nyoma. A Feol.hu-nak nyilatkozott a lánya, aki az elmúlt időszakban minden követ megmozgatott, hogy a rendőrség által is eltűnt személyként körözött anyja nyomára bukkanjon.

Cintia mindent megtett, hogy megtalálja szeretettét, nem telt el úgy nap, hogy ne posztolt volna a Facebookon, ahol az eltűnt édesanya felé is üzent: – Anya, bárhol is vagy, tudd, hogy minden percben keresünk. Nem adjuk fel, amíg meg nem találunk... Arra kérte az „Eltűnt emberekért” csoport tagjait, hogy a rendőrségi adatlap megosztásával is segítsenek. Megtörtént a húsvéti csoda: előkerült az eltűnt édesanya, de jött a dráma A kitartás végül eredményt hozott, ám az első beszélgetés fájdalmasabb volt, mint amire bárki számított. A lány megtörten, de hálásan nyilatkozott az összefogás után: – Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba, és egyúttal hatalmas köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt időszakban bármilyen formában segített édesanyám felkutatásában. A keresést befejeztük: édesanyám előkerült, épségben van, ám sajnos a helyzet váratlan fordulatot vett – kezdte Cintia, aki elmondta, édesanyja videóhívásban közölte vele, hogy nem kíván hazatérni! – Bár nehéz volt elhinnem, valóban ő döntött úgy, hogy minden kapcsolatot megszakít velünk. Erről videóhívásban is megbizonyosodtam. Sajnos vannak helyzetek, amikor a segítségre nem tartanak igényt. Ezt sajnos el kell fogadnunk, hogy megkezdhessük a saját és az öcsém nyugalmának megőrzését, és a továbblépést – zárta gondolatait.
Amit az eltűnt édesanya mondott, az mindent megváltoztatott
Fotó: Illusztráció/Pixabay

Váratlan döntést hozott az eltűnt édesanya

Cintia hónapokon át fáradhatatlanul küzdött és a közösségi médiában is naponta üzent édesanyjának. A húsvéti időszak végül meghozta a várva várt áttörést, ám a keresés lezárultával az örömhír pillanatok alatt családi drámává alakult.

A lány a Feol.hu-nak adott nyilatkozatában köszönte meg az összefogást, de őszintén vallott a sokkoló fordulatról is: 

édesanyja egy videóhívásban közölte, hogy jól van, de nem kíván hazatérni. 

Az eltűnt asszony döntése értelmében minden kapcsolatot megszakít a családjával, így Cintiának és öccsének a megnyugvás helyett a fájdalmas tudomásulvétel és a továbblépés maradt feladatul.

Miközben a móri család az életjelet adó édesanya döntésével küzd, egy másik vármegyében tragikusabb véget ért a keresés, miután Tiszakécskén egy korhadt fa alatt bukkantak rá egy eltűnt személy holttestére, amivel kapcsolatban a rendőrség már gyilkosság miatt nyomoz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!