Új nyom került elő az eltűnt magyar családanya és kisfia ügyében

Szalai Kitti és négyéves fia, Zalán péntek reggel indult el Komádiból, de a fővárosba érve nyomuk veszett. A család szerint az eltűnt anya mentális problémákkal küzd és gyógyszereire lenne szüksége. A rendőrség minden információt vár a tartózkodási helyükről.
Egy aggódó nagymama kétségbeesetten keresi lányát és kisunokáját. A Borsonline.hu szerint az eltűnt 31 éves Szalai Kitti és négyéves fia, Zalán, péntek reggel indultak Komádiból, de Budapestig eljutva nyoma veszett mindkettőjüknek.

Az eltűnt anya és kisfia a legutolsó információk szerint a Kőbánya–Kispest vasútállomáson látták őket
Fotó: Facebook / Eltűnt Emberekért Megoszthatod

Eltűnt anya és kisfia Budapesten – várja őket haza a nagymama

Ahogy azt korábban megírtuk Kitti először Berettyóújfaluba utazott busszal, majd onnan Debrecenbe, ahol a vonatra szálltak, ami a Kőbánya–Kispest állomásra vitte őket. A vonat 14:04-kor indult, de azóta senki nem tud róluk semmit. Egy utas látta őket a vonaton, sőt, egy kisebb szóváltás is volt, mert Kitti a kisfiúval az ő helyére ült.

Most egy újabb információt kaptam egy szomszéd asszonytól, aki hasonló korú, mint a lányom. Neki említette korábban, hogy anyaotthonba készül

– mesélte a Borsnak az aggódó nagymama. 

A nő abban bízik, hogy lánya talán tényleg egy anyaotthonban keresett menedéket.

Az eltűnt anya és kisfia után a rendőrség is nyomoz
Fotó: Bors

Kitti évek óta mentális betegséggel küzd, ami miatt rendszeresen gyógyszert szed. Édesanyja szerint a gyógyszerváltás is közrejátszhatott abban, hogy elindultak otthonról.

A gyermekem mentálisan zavart, ami miatt rendszeresen gyógyszert kell szednie – írta ki a közösségi oldalára.

Körülbelül 14 éve beteg. Érettségi előtt jelentkeztek először a tünetei: furcsán viselkedett, félrebeszélt, különös dolgokat csinált. Azóta gyógyszeres kezelést kap.

Kitti az elmúlt években többször is kórházba került, de a kezeléseket gyakran nehezen viselte. – Az elmúlt időszakban sokat volt kórházban és ezt mindig támadásnak élte meg. Azt gondolta, hogy mi, a családja be akarjuk záratni, pedig erről szó sem volt – mesélte a nagymama. A család szerint Kitti hangulata, a betegsége miatt gyakran ingadozik.

Ez egy olyan betegség, amelyben a depressziós időszakok váltakoznak. A gyógyszereket időnként váltani kell, mert nem mindig ugyanaz a készítmény hat

 – mesélte Éva.

A rendőrség hivatalosan is körözést adott ki és minden információt várnak. Ha bárki látta az édesanyát vagy kisfiát, jelezze a Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon, a Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón.

 

 

