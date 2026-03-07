Eltűnt egy 15 éves kislány – jelentkezzen, aki látta!

Magyar Viktória Nikoletta március 5-én eltűnt, azóta pedig nincs róla hír. A 15 éves lány felkutatásában a Hajdúnánási Rendőrkapitányság jár el, és körözést adott ki az eltűnése miatt – írta a Haon.hu.

Az eltűnt hajdúnánási lányt nagy erőkkel keresi a rendőrség

Fotó: Police.hu

Eltűnt egy szépséges kislány

Viktória körülbelül 161–165 cm magas, hosszú barna hajú, barna szemű és vékony testalkatú. Eltűnésekor viselt ruházata ismeretlen.

A rendőrség kéri, hogy aki látta, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, jelentkezzen a 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 78. szám alatt, telefonon a 06-52/570-050-es számon (53–60-as mellék), a 0-24 órában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es ingyenes segélyhívón.

