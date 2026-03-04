Eltűnt egy 64 éves férfi a nyíregyházi kórházból

A Nyírbátori Rendőrkapitányság folytat eljárást a 64 éves Márta Sándor eltűnése miatt. A pócspetri férfi ellátása után ismeretlen helyre távozott a Nyíregyházi Jósa András Oktatókórházból február 20-án. Azóta otthonába nem tért haza, és munkaadójánál sem jelentkezett. Az eltűnt férfi felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre – írja a Szon.hu.

Február 20. óta óta keresik a kórházból eltűnt 64 éves férfit Fotó: Police.hu

Itt jelezheti, ha látta valahol az eltűnt férfit

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható Márta Sándort felismeri, és bármilyen információval rendelkezik jelenlegi tartózkodási helyéről, az jelentkezzen személyesen a Nyírbátori Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

Márta Sándorral egy napon tűnt el egy 17 éves baranyai sportoló lány is. Szajka Zsaklin Vanessza tartózkodási helye február 20. óta ismeretlen. Ügyében a Komlói Rendőrkapitányság adott ki körözést. A középiskolás fotóját megtekintheti itt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



