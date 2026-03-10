Hírlevél
eltűnt

Nem négy, hanem hét testvér tűnhetett el a Búzás családból, keresi őket a rendőrség

A Makói Rendőrkapitányság nagy erőkkel keres több kiskorút, akiknek az elmúlt napokban veszett nyoma. A hatóságok a lakosság segítségét kérik a rejtélyes körülmények között eltűnt hét gyermek felkutatásához.
eltűntmakói rendőrkapitányságbúzáshétgyermekmakógyerek

A Makói Rendőrkapitányság versenyt fut az idővel, miután március 7-én rejtélyes körülmények között több kisgyermeknek is nyoma veszett. A hatóságok eredetileg négy, Pécsen született testvér miatt adtak ki körözést, ám a friss rendőrségi adatok szerint további három, azonos vezetéknevű fiatal is az eltűnt személyek listájára került – írta a Bama.hu.

eltűnt
Eltűnt hét gyerek, mindannyian egy vezetékneven osztoznak
Fotó:  Police.hu 

Hét Buzás-gyerek és egy nő: rejtélyesen eltűnt kiskorúak

A Makói Rendőrkapitányság nagyszabású körözési akciót indított, miután március 7-én hét, Buzás vezetéknevű gyermeknek veszett nyoma. 

Az érintett kiskorúak jelentős része Baranya vármegyei kötődésű: öten közülük Pécsen és Bólyban születtek, de akad köztük dombóvári és kaposvári születésű fiatal is. 

A hatóságok adatai alapján a legfiatalabb az alig kétéves Buzás Ábel, aki barna hajú és barna szemű. Őt követi a sorban a szintén barna szemű és rövid, fekete hajú Buzás Ádám Kevin, valamint a hasonló személyleírással rendelkező Buzás Dominik. A lányok közül a hétéves Buzás Rubina Anita hullámos, vállig érő barna hajáról ismerhető fel, míg a hároméves Buzás Lilien fekete hajjal és barna szemmel tűnt el.

A csoport idősebb tagjai közé tartozik a nyolcéves Buzás György, akinek rövid barna haja és barna szeme van, a legidősebb pedig a tízéves Buzás Amira, aki hosszú, hátig érő barna hajjal rendelkezik. A rendőrségi nyilvántartás szerint a gyermekek eltűnésével pontosan megegyező napon, március 7-én egy felnőtt nőnek, Papp Erzsébet Anitának is nyoma veszett. 

Bár a nő és a hét kiskorú eltűnt státusza ugyanahhoz a dátumhoz és kapitánysághoz köthető, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy a nő és a gyerekek között van-e közvetlen családi vagy egyéb kapcsolat. 

A nyomozók nagy erőkkel dolgoznak az ügy tisztázásán és a kiskorúak biztonságos megtalálásán.

Az eltűnések kapcsán kérdést küldtünk a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket

 

