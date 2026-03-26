„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Egy osztálynyi eltűnt gyereket keresnek Baranya vármegyében

Aggasztó statisztikák láttak napvilágot Baranya vármegyében, ahol jelentős számú kiskorú felkutatásán dolgoznak a hatóságok. A rendőrségi nyilvántartások szerint márciusban már egy egész osztálynyi, összesen húsz kiskorú szerepel a körözési listákon, mint eltűnt személy.
A statisztikai adatok mögött azonban nem egységes sorsok húzódnak meg, hiszen az esetek jelentős részét a gyermekotthonokból rendszeresen megszökő fiatalok teszik ki. Ők gyakran a pécsi buszállomáson vagy a bevásárlóközpontok környékén bukkannak fel, de a hatósági nyilvántartásban minden ilyen eset egy újabb eltűnt kiskorút jelent, amíg a rendőrség le nem zárja a körözési eljárást – írta a Bama.hu.

Nagy erőkkel keresik a vármegyében eltűnt fiatalokat
Fotó: MW/Illusztráció

A legfiatalabb eltűnt gyerek 13 éves

A fiatalok eltűnése mögött gyakran bonyolult családi konfliktusok vagy hirtelen hozott döntések állnak, ezért a rendőrség minden bejelentést kiemelt figyelemmel kezel. 

A hatóságok a lakosság segítségét kérik, hiszen a legkisebb információ is döntő lehet abban, hogy a keresett kiskorúak mielőbb biztonságban előkerüljenek.

Eltűnt egy 13 éves kislány Pécsen, a rendőrség a lakosság segítségét kéri
Eltűnt egy 13 éves kislány Pécsen, a rendőrség a lakosság segítségét kéri
Fotó: Police.hu 

Jelenleg a legfiatalabb keresett gyermek a 13 éves Ignácz Viktória, akit március 21-én regisztráltak a nyilvántartásban mint eltűnt személy. 

A vékony testalkatú, fekete hajú lány eltűnésekor sötét ruházatot és fehér sportcipőt viselt. A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármit tud a hollétéről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat, segítve ezzel az eltűnt kislány felkutatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

A baranyai kiskorúak esetei rávilágítanak, hogy hazánkban nem ritkák a rendkívüli esetek, hiszen korábban már arra is volt példa, hogy egyetlen családból egyszerre hét testvér tűnt el.

 

