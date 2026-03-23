Március 15-én a 27 éves, oregoni Jared Scott Jeremy Stoller a 911-es segélyhívón jelentette be, hogy Jacksonnak nyoma veszett. Azt mondta, az eltűnt gyerek a kisfia, aki egy hónap múlva lenne 1 éves, és akit egy sutherlini szállodai szobában látott utoljára, a People Magazin szerint.

A folyóból húzták ki az eltűnt gyereket, meggyilkolták

Fotó: Freepik

Ez történt az eltűnt gyerekkel

Mivel a helyszínen több gyanús körülmény is felmerült, a Douglas megyei seriffhivatal nyomozói kihallgatták Stollert. A férfi egy idő után beismerte, hogy napokkal korábban az Oregon állam Douglas megyéjében lévő Roseburg városában

megölte a fiát, a holttestét pedig bedobta a South Umpqua folyóba.

Pont eleget hallottak a rendőrök,

azonnal elindultak a folyóhoz, hogy megkeressék a 11 hónapos kisfiú földi maradványait, amire végül búvárok találtak rá órákkal később.

A seriffhivatal tájékoztatása szerint a halál pontos okát még nem tudni, még nem végzett a halottkém Jackson holttestének boncolásával.

A gyerek apját most úgynevezett „elsőfokú gyilkossággal", valamit holttesttel való visszaéléssel gyanúsítják. Az nem derül ki a cikkből, tett-e hivatalos vallomást a beismerésen túl, ahogy az sem, milyen „álláspontot képvisel" majd az esküdtek előtt a gyerekgyilkos apa.

