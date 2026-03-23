A folyóból húzták ki az eltűnt gyereket, meggyilkolták

Március 15-én a 27 éves, oregoni Jared Scott Jeremy Stoller a 911-es segélyhívón jelentette be, hogy Jacksonnak nyoma veszett. Azt mondta, az eltűnt gyerek a kisfia, aki egy hónap múlva lenne 1 éves, és akit egy sutherlini szállodai szobában látott utoljára, a People Magazin szerint.
Ez történt az eltűnt gyerekkel
Mivel a helyszínen több gyanús körülmény is felmerült, a Douglas megyei seriffhivatal nyomozói kihallgatták Stollert. A férfi egy idő után beismerte, hogy napokkal korábban az Oregon állam Douglas megyéjében lévő Roseburg városában
megölte a fiát, a holttestét pedig bedobta a South Umpqua folyóba.
Pont eleget hallottak a rendőrök,
azonnal elindultak a folyóhoz, hogy megkeressék a 11 hónapos kisfiú földi maradványait, amire végül búvárok találtak rá órákkal később.
A seriffhivatal tájékoztatása szerint a halál pontos okát még nem tudni, még nem végzett a halottkém Jackson holttestének boncolásával.
A gyerek apját most úgynevezett „elsőfokú gyilkossággal", valamit holttesttel való visszaéléssel gyanúsítják. Az nem derül ki a cikkből, tett-e hivatalos vallomást a beismerésen túl, ahogy az sem, milyen „álláspontot képvisel" majd az esküdtek előtt a gyerekgyilkos apa.
Megtalálták az eltűnt magyar kislányt
Március 17-én, kedden nyoma veszett M. Liliána Diánának. Az eltűnt magyar kislányt azonnal keresni kezdték a Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai, körözést adtak ki vele kapcsolatban. Két nappal később előkerült. Részletekért kattintson ide!
Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút
Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.
Megrázó részleteket árult el a Huszti ikrek édesapjának özvegye
Az elmúlt évek egyik legmegrázóbb tragédiája egy magyar családhoz kötődik. A Huszti ikrek rejtélyes körülmények között haltak meg Skóciában, egy évvel később pedig édesapjuk, Huszti Miklós is belehalt a gyászba. Özvegye, Erika most megtörte a csendet, könnyes szemmel idézte fel az utolsó együtt töltött napjaikat.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.