Eltűnt két pici kislány Dicsőszentmártonban, szó szerint mindenki őket keresi a városban

A gyerekeknek tegnap, vasárnap délután veszett nyoma. „Március 29-én, 17 óra körül értesítették a dicsőszentmártoni rendőrséget, hogy ugyanezen a napon 14 óra körül az 5 éves Buta Rebeca-Alexandra és a 4 éves Forgaci Melisa-Ariana elmentek dicsőszentmártoni lakhelyük udvaráról, és azóta nem tértek vissza” – közölte a rendőrség a Maszol.ro cikke szerint. Ez volt az első hír róluk. A www.tirnaveni.ro viszont már nemcsak a két eltűnt kislányról szóló alaphírt osztotta meg az olvasóival, hanem arról is beszámolt, hogy Dicsőszentmárton egyik városszéli negyedében álló otthonuktól pár méterre játszottak. A gyerekekre felügyelő rokonaik jelezték, hogy nagy a baj.

Fotók a két eltűnt kislányról, mindenki őket keresi Dicsőszentmártonban

A gyerekek keresésébe több szervezet is bekapcsolódott: a Maros megyei rendőrök mellett tűzoltók, csendőrök, hegyimentők és nyomkövető kutyák is dolgoznak a helyszínen, de a helyi önkéntesek is segítik a munkát. A hatóságok emellett RO-Alert üzenetben is közzétették a gyerekek személyleírását.

A rendőrség nyomozást indított annak megállapítására, mi történt pontosan, beleértve az emberek, járművek ellenőrzését és a biztonsági kamerák felvételeinek elemzését. Minden fontos információt haladéktalanul nyilvánosságra hozunk, miután azokat ellenőrizték és megerősítették”

– tették hozzá.

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint Buta Rebeca-Alexandra nagyjából 87 centi magas, fekete, göndör haját copfban, csurkában hordja. Amikor eltűnt, fehér-piros ruhát, fehér harisnyát és rózsaszín papucsot viselt. Forgaci Melisa-Ariana alacsonyabb, körülbelül 65 centi magas, fekete haja két copfba volt kötve, nála még egy rózsaszín-fehér cumi is volt. Rajta piros blúz, világos rózsaszín leggings és kék papucs volt.

Rejtélyes a két eltűnt kislány története

Rebeca nagymamája elmondta, délután szóltak neki arról, hogy eltűntek a kicsik.

Hol keressem még, hová menjek? Ilyen nem történhet, valaki elvitte a lányt, nem mehetett el csak úgy magától; megnéztük az erdőben, minden gödröt átnéztük, mindenütt kerestük, ahol csak tudtuk”

– közölte a www.tirnaveni.ro hírportállal, amely a romániai, Maros megyei, ősi erdélyi város polgármesterét is megszólaltatta.

A nagyszülők és a kislányok nagybátyja azt mondta, hogy a ház mögött látták a gyerekeket, és beküldték őket a házba, mert vékonyan voltak öltözve. Gyakorlatilag ekkor tűntek el. Keresték őket, majd 16 óra körül bejelentették az eltűnésüket. Mozgósították a rendőrséget, a csendőrséget, a katasztrófavédelmet, a helyi rendőrséget – abszolút minden egységet: körülbelül 80 hivatásost és mintegy 200 önkéntest. A helyi rendőrség több mint 140 kamerájának felvételeit ellenőrizzük”

– közölte Sorin Megheșan, hozzátéve: a keresésbe végül még ötszázan bekapcsolódtak, a városiak is.