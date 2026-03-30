Eltűnt két pici kislány Dicsőszentmártonban, szó szerint mindenki őket keresi a városban

A gyerekeknek tegnap, vasárnap délután veszett nyoma. „Március 29-én, 17 óra körül értesítették a dicsőszentmártoni rendőrséget, hogy ugyanezen a napon 14 óra körül az 5 éves Buta Rebeca-Alexandra és a 4 éves Forgaci Melisa-Ariana elmentek dicsőszentmártoni lakhelyük udvaráról, és azóta nem tértek vissza” – közölte a rendőrség a Maszol.ro cikke szerint. Ez volt az első hír róluk. A www.tirnaveni.ro viszont már nemcsak a két eltűnt kislányról szóló alaphírt osztotta meg az olvasóival, hanem arról is beszámolt, hogy Dicsőszentmárton egyik városszéli negyedében álló otthonuktól pár méterre játszottak. A gyerekekre felügyelő rokonaik jelezték, hogy nagy a baj.
A gyerekek keresésébe több szervezet is bekapcsolódott: a Maros megyei rendőrök mellett tűzoltók, csendőrök, hegyimentők és nyomkövető kutyák is dolgoznak a helyszínen, de a helyi önkéntesek is segítik a munkát. A hatóságok emellett RO-Alert üzenetben is közzétették a gyerekek személyleírását.
A rendőrség nyomozást indított annak megállapítására, mi történt pontosan, beleértve az emberek, járművek ellenőrzését és a biztonsági kamerák felvételeinek elemzését. Minden fontos információt haladéktalanul nyilvánosságra hozunk, miután azokat ellenőrizték és megerősítették”
– tették hozzá.
A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint Buta Rebeca-Alexandra nagyjából 87 centi magas, fekete, göndör haját copfban, csurkában hordja. Amikor eltűnt, fehér-piros ruhát, fehér harisnyát és rózsaszín papucsot viselt. Forgaci Melisa-Ariana alacsonyabb, körülbelül 65 centi magas, fekete haja két copfba volt kötve, nála még egy rózsaszín-fehér cumi is volt. Rajta piros blúz, világos rózsaszín leggings és kék papucs volt.
Rejtélyes a két eltűnt kislány története
Rebeca nagymamája elmondta, délután szóltak neki arról, hogy eltűntek a kicsik.
Hol keressem még, hová menjek? Ilyen nem történhet, valaki elvitte a lányt, nem mehetett el csak úgy magától; megnéztük az erdőben, minden gödröt átnéztük, mindenütt kerestük, ahol csak tudtuk”
– közölte a www.tirnaveni.ro hírportállal, amely a romániai, Maros megyei, ősi erdélyi város polgármesterét is megszólaltatta.
A nagyszülők és a kislányok nagybátyja azt mondta, hogy a ház mögött látták a gyerekeket, és beküldték őket a házba, mert vékonyan voltak öltözve. Gyakorlatilag ekkor tűntek el. Keresték őket, majd 16 óra körül bejelentették az eltűnésüket. Mozgósították a rendőrséget, a csendőrséget, a katasztrófavédelmet, a helyi rendőrséget – abszolút minden egységet: körülbelül 80 hivatásost és mintegy 200 önkéntest. A helyi rendőrség több mint 140 kamerájának felvételeit ellenőrizzük”
– közölte Sorin Megheșan, hozzátéve: a keresésbe végül még ötszázan bekapcsolódtak, a városiak is.
Az egyik helyi lakos is kétségbeesetten beszélt a történtekről.
8-9 órája keresünk két kislányt, és semmit nem találunk. Elvitték őket, egy 500 méteres körzetben nem találni két kisgyereket, ember... Mintha a föld nyelte volna el őket, valaki elvitte, ellopta őket”
– mondta.
Nem rabolta el a gyerekeket az, akire a közösségi médiában mutogattak
Futótűzként terjedt a szóbeszéd arról, hogy valaki elkapta a dicsőszentmártoni kislányokat, és beültette őket a kocsijába, majd elhajtott. Még rá is mutattak egy rejtélyes alakra.
A közösségi médiában elterjedt információk kapcsán, amelyek szerint egy személy autóval vitte el a 4 és az 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a következő pontosításokat tesszük: a rendőrség által végzett ellenőrzések nyomán azt a személyt, aki a közösségi hálózatokon megjelent felvételeken szerepel, azonosítottuk, és eddig nincs olyan nyom, amely megerősítené, hogy bármilyen elrablási bűncselekményben érintett lenne”
– jelentette ki a Maros megyei rendőrség, majd hangsúlyozták, folytatják a keresést, de közben azt is vizsgálják, mi történhetett. Ellenőriznek mindenkit és minden autót, amelynek köze lehet a gyerekek eltűnéséhez. A biztonsági kamerák felvételeinek elemzése is folyamatban van.
Minden fontos információt haladéktalanul nyilvánosságra hozunk, miután azokat ellenőrizték és megerősítették”
– tették hozzá.
A két kislány utáni keresést kiterjesztették. A nehezen megközelíthető részek átvizsgálásához helikoptert, drónokat, ATV-ket, lánctalpas járműveket és nyomkövető kutyákat is bevetettek.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.